جوان آنلاین: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه، به عنوان رده برتر برگزیده شد. این اجلاسیه که با شعار «نماز منشأ تحول و نماد انسجام» برگزار گردید، به میزبانی سپاه صاحب‌الامر استان قزوین صورت پذیرفت.

سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان، معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، با اعلام این خبر افزود: که این نیرو با ارسال بیش از ۲۰۰ اثر در قالب‌های هنری و فرهنگی به دبیرخانه اجلاسیه، موفق به کسب عنوان رده برتر شده است.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی با اشاره به اقدامات این نیرو در زمینه اقامه نماز، از برگزاری منظم کمیسیون منزلت نماز، اجرای مصوبات در راستای احیای فرهنگ نماز و همچنین تجهیز و نوسازی نمازخانه‌ها و مساجد و تلاش برای اثرگذاری نماز در رفتار کارکنان در رده‌های نیرو یاد کرد.

وی همچنین از نقش آفرینی فعال هنرمندان این نیرو در تولید آثار مرتبط نماز اشاره کرد و گفت هنرمندان پاسدار و سرباز نقش مهمی در تولید آثار مرتبط با موضوع نماز داشته‌اند.

سرهنگ پاسدار عسکریان، تأکید کرد که مساجد، حسینیه‌ها و نمازخانه‌ها کانون عبادت و مرکز انسان‌سازی در سپاه و در نیروی زمینی هستند و همواره مساجد نقش محوری خود را برای پرورش پاسداران تراز انقلاب ایفا نموده‌اند.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه افزود: «مساجد، پایگاه تمام کار‌های نیک، از جمله خودسازی، انسان‌سازی، تعمیر دل و مقابله با دشمن و زمینه‌سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت‌افزایی افراد هستند.»

وی با بیان اینکه مساجد محور مقاومت و کانون تربیت‌اند، خاطرنشان کرد که برنامه‌های ویژه‌ای برای مرمت، بازسازی و توسعه این اماکن مذهبی در دستور کار نیروی زمینی قرار دارد.

در پایان مراسم همایش سراسری نماز سپاه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه از فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه طی لوح‌های جداگانه‌ای تجلیل کرد.