جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (شنبه، ۳۰ آبان)، آخرین روز این ماه است و در ساعات ابتدایی روز باید منتظر وقوع رگبار باران و بارش برف در ارتفاعات مناطق مرزی شمال شرق کشور باشیم.

وی افزود: بر همین اساس، ساکنان و مسافرانی که در مناطق سرخس، تایباد و فریمان تردد می‌کنند، همچنان باید با احتیاط رفت‌وآمد کنند، زیرا بارش‌های پیش‌بینی‌شده در این مناطق ادامه دارد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در سایر مناطق کشور، جو آرام حاکم خواهد بود؛ اما عوامل مختلف جوی و کاهش ارتفاع لایه مرزی، زمینه را برای افزایش آلودگی هوا در روز‌های آینده، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت و صنعتی استان‌های تهران، البرز، اصفهان و احتمالاً مرکزی، فراهم می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت هشدار آلودگی هوا تصریح کرد: در حال حاضر، سطح هشدار آلودگی هوا زرد است، اما با افزایش شاخص آلودگی، این سطح هشدار ممکن است تشدید شود. در حال حاضر منتظر دریافت نقشه‌های جدید هواشناسی هستیم تا بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنیم.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه (یکم آذر)، به‌ویژه از ساعات عصر، موج بارشی جدیدی از سمت شمال وارد کشور می‌شود و نخستین بارش‌های ناشی از فعالیت این سامانه در مناطقی از استان آذربایجان غربی از جمله ماکو، قره‌ضیاءالدین، چالدران، خوی، سلماس، هادی‌شهر و مرند آغاز خواهد شد.