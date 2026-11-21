وزارت دفاع فنلاند در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک واحد گشتی را به سوی کشتی باری اعزام کرده است که در آب‌های بی‌طرف «خلیج فنلاند» مورد حمله قرار گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع فنلاند امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که گارد مرزی این کشور یک واحد گشتی را به سوی کشتی باری اعزام کرده است که در آب‌های بی‌طرف «خلیج فنلاند» مورد حمله قرار گرفته است.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع فنلاند در این خصوص آمده است: نیرو‌های گارد مرزی در حال حرکت به سمت محل حادثه هستند.

پیش‌تر الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد، در کانال تلگرامی خود نوشت که یک کشتی باری در حال حرکت به سمت «کالینینگراد» (منطقه برون‌بومی روسیه در دریای بالتیک) در آب‌های بین المللی خلیج فنلاند هدف حمله پهپاد‌ها قرار گرفته است.

این حادثه در فاصله ۳ مایل دریایی از مرز روسیه رخ داد.

در حال حاضر، عملیات تخلیه خدمه کشتی در جریان است. به گفته یک منبع در خبرگزاری «تاس»، این کشتی حامل محموله‌ای از رنگ‌ها و پوشش‌های صنعتی بوده است.