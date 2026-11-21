جوان آنلاین: در پی حمله جنگنده‌های سعودی به بندر الحدیده، نیرو‌های مسلح یمن نیز در چارچوب معادله «چشم در برابر چشم»، بندر جیزان و نیروگاه برق الشقیق را هدف قرار دادند و سخنگوی دولت صنعا هشدار داد که پس از این، همه بنادر عربستان اهداف مشروع یمن خواهد بود؛ هشدار‌هایی که ناامنی گسترده‌ای در عربستان ایجاد کرده و باعث شده شماری از مدیران خارجی از این کشور فرار کنند.

به‌رغم هشدار‌های انصارالله درباره پیامد‌های حمله به زیرساخت‌های یمن، ارتش سعودی بی‌توجه به این هشدارها، روز جمعه بندر الحدیده را در غرب یمن هدف قرار داد. ائتلاف سعودی مدعی شد که در این حمله قابلیت‌های عملیاتی در بندر الحدیده را که در قاچاق سلاح و موشک‌های بالستیک به‌کار رفته، هدف قرار داده است. وزارت خارجه دولت صنعا نیز در واکنش به این حمله اعلام کرد: «اقدام متجاوز سعودی در هدف قرار دادن بندر الحدیده، حماقتی است که هزینه سنگینی برای این کشور به دنبال خواهد داشت.»

نیرو‌های مسلح یمن در راستای تحقق وعده‌های خود، ساعاتی پس از حمله به الحدیده، برخی زیرساخت‌های حیاتی عربستان را هدف قرار دادند. به گزارش المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن شامگاه جمعه اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما با یاری خداوند، در یک عملیات نظامی ویژه نیروگاه برق الشقیق و بندر جیزان را هدف قرار دادند. این حملات با دقت بالا و به‌صورت مستقیم به اهداف اصابت کردند و خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشتند. وی افزود: این عملیات در پاسخ به هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق صعده و المخا توسط دشمن جنایتکار سعودی و همچنین حمله به یکی از اسکله‌های بندر الحدیده انجام شد. یحیی سریع همچنین گفت: «به دشمن سعودی تأکید می‌کنیم که هرگونه حمله به بندر الحدیده یا نیروگاه‌های برق با پاسخی مستقیم علیه بنادر و نیروگاه‌های برق این کشور مواجه خواهد شد.» رسانه‌های یمنی بامداد شنبه با انتشار تصاویری از خاموشی شهر و برخاستن ستون‌های دود از منطقه نیروگاه الشقیق، از خسارات ناشی از این حمله خبر دادند. پایگاه خبری نظامی میلیتاری اوکراین نیز گزارش داد که حمله موشکی نیرو‌های یمنی به این تأسیسات، موجب قطع برق در جیزان شده است.

سرنوشت ایلات در انتظار جده

مقامات یمنی هشدار داده‌اند که پیامد‌های این ماجراجویی‌ها دامن حاکمان ریاض را خواهد گرفت. به گزارش المنار، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله دیروز در سخنانی خطاب به حاکمان سعودی تأکید کرد: «بندر جده نیز سرنوشت بهتری از بندر ایلات نخواهد داشت که به دلیل عملیات‌های موفقیت‌آمیز یمن به مدت دو سال بسته شد». الفرح گفت: «این در حالی است که مسافت میان یمن و فلسطین اشغالی بسیار بیشتر از مسافت میان یمن و بنادر عربستان به ویژه بندر جده است.» از سوی دیگر، عمر البخیتی، سخنگوی دولت صنعا هم دیروز با تأکید بر اجرای معادله «چشم در برابر چشم» اعلام کرد: «هدف قرار دادن بندر الحدیده توسط دشمن سعودی، بندر جده و همه بنادر سعودی در دریای سرخ را به اهداف مشروع و موجه برای نیرو‌های مسلح یمن تبدیل می‌کند و آنها را در معرض انتقام یمنی‌ها قرار می‌دهد.» در دو ماه گذشته، نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از موشک‌ها و پهپادها، ده‌ها عملیات علیه زیرساخت‌های نفتی، مراکز اقتصادی و فرودگاه‌های عربستان انجام داده و خسارات قابل‌توجهی به این کشور وارد کرده‌اند. با این حال، ریاض همچنان به اقدامات نظامی خود ادامه می‌دهد. در مقابل، صنعا نیز نشان داده که در برابر این حملات سکوت نخواهد کرد و به آنها پاسخ متقابل خواهد داد.

از سوی دیگر، تداوم عملیات علیه مراکز حساس عربستان، موجی از ناامنی را در این کشور ایجاد کرده است، تا جایی که سرمایه‌گذاران خارجی، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. بر اساس گزارش «سمافور»، دفاتر چندین شرکت فعال در مرکز مالی ملک عبدالله هفته‌هاست تعطیل شده‌اند. حمله اخیر به برج صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، بازگشایی این دفاتر را به‌طور جدی پیچیده کرده است. بر اساس این گزارش، ۳۵۰نفر از مدیران اجرایی و کارکنان خارجی از ریاض در پی حملات اخیر نیرو‌های مسلح یمن فرار کرده‌اند.