سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه در بازدید فرمانده کل سپاه از یک شهر موشکی حرف آخر را به دشمن زد: «توانمندی‌های ما در حد فاصل هر دوجنگ افزایش پیدا کرده؛ شگفتانه‌ها و محصولات کارآمدی از جنس مرعوب‌کننده و منهزم‌کننده در سازمان رزم ما شکل گرفت». سرلشکر وحیدی نیز گفت: «تمامی کشور‌های ناتو علیه ایران بودند، اما به‌اذن خدا نتوانستند پیروز شوند». پیام این بازدید و سخنان روشن است: این‌بار اگر جنگی صورت گیرد، نابودگر و ترسناک بازمی‌گردیم!

جوان آنلاین: بازدید فرمانده کل سپاه پاسـداران انقلاب اسلامی از شهر موشکی نیروی هوافضای سپاه، با نمایش بخشی از دستاورد‌های جدید موشکی این نیرو همراه شد؛ دستاورد‌هایی که به گفته سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضا، در فاصله میان دو جنگ توسعه یافته‌اند و از جمله آنها می‌توان به پرتابگر جدید با قابلیت حمل و شلیک همزمان دو موشک سوخت مایع اشاره کرد. در این بازدید، علاوه بر بررسی آمادگی‌های رزمی و طرح‌های عملیاتی هوافضای سپاه، بر آمادگی برای مقابله با تهدیدات و ارتقای توانمندی‌های موشکی تأکید شد.

سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از شهر موشکی این نیرو بازدید کرد. در جریان این بازدید، سطح آمادگی‌های رزمی و طرح‌های عملیاتی نیروی هوافضای سپاه برای واکنش به هرگونه تهدید، با محوریت فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بخشی از توانمندی‌ها و دستاورد‌های جدید نیروی هوافضای سپاه نیز به نمایش درآمد؛ دستاورد‌هایی که در فاصله میان دو جنگ توسعه یافته و ارتقا پیدا کرده‌اند.

مهم‌ترین بخش این بازدید، نمایش یک پرتابگر دو موشکی با قابلیت حمل و شلیک همزمان دو موشک سوخت مایع بود؛ سامانه‌ای که برای نخستین‌بار در معرض دید قرار گرفت. این رونمایی در حالی انجام شد که هجدهم فروردین امسال، نیروی هوافضای سپاه در روز‌های پایانی جنگ تحمیلی سوم، از یک پرتابگر با قابلیت شلیک همزمان دو موشک سوخت جامد برای هدف قرار دادن مواضع نیرو‌های امریکایی و صهیونیستی استفاده کرده بود. اکنون نمایش نمونه‌ای با قابلیت شلیک همزمان دو موشک سوخت مایع، از توسعه این قابلیت در سامانه‌های پرتاب موشکی سپاه حکایت دارد.

موشک‌های سوخت مایع از قابلیت شلیک عمودی و کنترل سرعت برخوردارند؛ ویژگی‌هایی که می‌تواند در عبور از سامانه‌های پدافندی و فریب آنها نقش مؤثری داشته باشد. در کنار این پرتابگر، مجموعه‌ای از موشک‌های بهینه‌شده هوافضای سپاه نیز به نمایش درآمد که در نسل‌های جدید، در حوزه برد، دقت نقطه‌زنی و سامانه‌های هدایت ارتقا یافته‌اند. استفاده از سامانه‌های هدایت بومی و مستقل از GPS از دیگر ویژگی‌های اعلام‌شده این موشک‌هاست. نمایش این دستاورد‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که نیروی هوافضای سپاه در هفته‌های اخیر نیز با نمایش شهر‌های موشکی و تجهیزات جدید، بخش‌هایی از توانمندی‌های موشکی خود را در معرض دید رسانه‌ها قرار داده است. در همین چارچوب، نوزدهم آبان ۱۴۰۵ نیز از شهر موشکی جدیدی با حضور سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، و سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، رونمایی شد.

استفاده از پرتابگر‌های چندموشکی می‌تواند ظرفیت حمل تسلیحات در هر واحد پرتابگر را افزایش دهد. این قابلیت به‌ویژه در شبکه‌های موشکی که بر پراکندگی تجهیزات، تحرک و امکان استقرار در موقعیت‌های مختلف تکیه دارند، از اهمیت برخوردار است. همچنین ارتقای برد، دقت نقطه‌زنی و سامانه‌های هدایت، در کنار بهره‌گیری از فناوری‌های بومی و مستقل از GPS، از جمله محور‌های توسعه توان موشکی به نمایش درآمده در این بازدید بود.

وحیدی: ذلت و زبونی دشمنان را خواهید دید

سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حاشیه این بازدید با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو درباره انجام ۵هزار پرواز از سوی کشور‌های عضو این پیمان اظهار کرد: «شما دیدید که دبیرکل ناتو گفت ما ۵ هزار پرواز از همه کشور‌های ناتو داشتیم؛ تازه این عددی است که به آن اعتراف کرده‌اند و همه آنها حضور داشتند.» وی با اشاره به آیه «کمْ مِنْ فِئَه قَلِیلَه غَلَبَتْ فِئَه کثِیرَه بِإِذْنِ اللَّهِ» گفت: «به اذن خدا، اتفاقاتی که برای دشمنان ما می‌افتد، تازه ابتدای کار است. ذلت و زبونی بی‌اندازه آنها را خواهید دید و خواهیم دید که به فضل الهی، حق بر باطل پیروز خواهد شد.» فرمانده‌کل سپاه با اشاره به آیه «لِیحِقَّ الْحَقَّ وَیبْطِلَ الْبَاطِلَ» افزود: «خداوند اراده فرموده است که حق را محقق و باطل را از بین ببرد.»

موسوی: صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم

سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به توانایی‌های این نیرو در نبرد با دشمن اظهار داشت: «نیروی هوافضای سپاه در همه ساعات آماده انجام فرامین فرماندهی کل قوا و فرماندهی سپاه است.»

موسوی تأکید کرد: «توانمندی‌های ما در حد فاصل هر دو جنگ افزایش پیدا کرده است؛ شگفتانه‌ها و محصولات کارآمدی از جنس مرعوب‌کننده و منهزم‌کننده در سازمان رزم ما شکل گرفت.» فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه در اعمال قدرت و مقابله با تهدیدات، درنگی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: «میدان در اختیار ایران است و صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم.»

نمایش پرتابگر جدید دو موشکی سوخت مایع، موشک‌های بهینه‌شده با برد و دقت ارتقایافته و سامانه‌های هدایت بومی و مستقل از GPS، در کنار تأکید فرماندهان سپاه بر آمادگی برای اجرای فرامین فرماندهی کل قوا، بخش‌هایی از دستاورد‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای نیروی هوافضا را به نمایش گذاشت؛ دستاورد‌هایی که فرمانده این نیرو از آنها به عنوان شگفتانه‌ها و محصولات کارآمد و مرعوب‌کننده در سازمان رزم سپاه یاد کرد.