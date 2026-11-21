جوان آنلاین: امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با بیان اینکه شرق تا غرب تنگه هرمز در رصد و کنترل نیرو‌های مسلح ایران است، گفت: به مراتب از گذشته قوی‌تر هستیم، هرگونه تجاوز جدید با پاسخ قاطع، فوری و اثرگذار نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در جنوب کشور، با فرماندهان، مسئولان و کارکنان یگان‌های ارتش در بندرعباس، کوهستک، خط ساحلی، سیریک و جاسک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی ارتش در حاشیه این دیدارها، با تأکید بر اشراف کامل رزمندگان نیرو‌های مسلح بر تحولات دریایی گفت: از شرق تا غرب تنگه هرمز در رصد و کنترل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است و تسلط و آمادگی عملیاتی نیرو‌های مسلح در کنترل آب‌های منطقه و رصد مستمر تحرکات دریایی کاملاً مشهود است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به جایگاه تاریخی مقاومت ملت ایران در برابر قدرت‌های خارجی، خطاب به رزمندگان گفت: امروز شما در برابر قدرتی ایستاده‌اید که خود را ابرقدرت نظامی جهان می‌داند. ایستادگی و مقاومت رزمندگان ایران در برابر چنین دشمنی، افتخاری بزرگ و ماندگار در عرصه ملی و دینی است و مجاهدت شما عزیزان در مواضع عملیاتی، مانع تحقق اهداف دشمن شده است.

سخنگوی ارتش در ادامه، مجاهدت رزمندگان حاضر در مواضع ساحلی را عامل مهمی در ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود دانست و تأکید کرد: دشمن تاکنون نتوانسته به اهدافی همچون اشغال سرزمین، تجزیه کشور و تسلط بر ایران دست پیدا کند و این ایستادگی مرهون تلاش، تعهد و آمادگی رزمندگان نیرو‌های مسلح است. وی افزود: رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با روحیه‌ای بسیار بالا، انگیزه‌ای مثال‌زدنی و بهره‌گیری از ابزار‌ها و تجهیزات در اختیار، به‌صورت شبانه‌روزی منطقه را رصد و تحت کنترل راهبردی خود دارند و شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند، در کنترل راهبردی نیروی دریایی ارتش است. آنچه شاهد بودیم آمادگی رزمی و روحیه نیرو‌های ارتش در منطقه است که مایه دلگرمی و امیدواری بسیار زیاد است.

امیر اکرمی‌نیا، با تشریح اهداف دشمن از جنگ تحمیلی اظهار کرد: امریکایی‌ها در این تقابل مجموعه‌ای از اهداف را دنبال می‌کردند که از تضعیف توان هسته‌ای و موشکی و نابودی جبهه مقاومت آغاز می‌شد و تا تغییر ساختار سیاسی، تجزیه سرزمینی و تضعیف هویت و تمدن ایرانی امتداد می‌یافت. وی با اشاره به معیار‌های ارزیابی پیروزی و شکست در جنگ‌های معاصر، بیان کرد: برای ارزیابی نتیجه یک جنگ، باید اهدافی را که مهاجم در آغاز اعلام کرده است، بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه به آنها دست یافته است. بر همین اساس، با وجود خسارت‌های واردشده به کشور، دشمن در تحقق اهداف راهبردی خود ناکام مانده و ما پیروز شدیم.

سخنگوی ارتش با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمن در دفاع از کشور، تصریح کرد: امروز انگیزه، اعتمادبه‌نفس و آمادگی رزمی رزمندگان ارتش در سطح بالایی قرار دارد. وی با بیان اینکه ابتکار و انگیزه و آمادگی کارکنان مستقر در سواحل شرق تنگه هرمز دشمن را مجبور به صد‌ها کیلومتر عقب‌نشینی از سواحل کرده است، افزود: به مراتب از گذشته در حوزه‌های سخت و نرم قوی‌تر هستیم، فرزندان ملت با اقتدار در حال دفاع از حقوق برحق ملت ایران در تنگه هرمز هستند تا شکست نهایی دشمن ایستاده‌اند. امریکا راهی جز پذیرش شروط منطقی و مشروع ایران ندارد و با شرارت و تجاوز نمی‌تواند بر تنگه هرمز مسلط شود. اکرمی‌نیا با تأکید بر اینکه دشمن نباید تصور کند می‌تواند هر زمان اراده کرد جنگی را آغاز و در زمان دلخواه خود متوقف کند، گفت: هرگونه تجاوز جدید با پاسخ قاطع، فوری و اثرگذار نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد و دفاع از کشور به محدوده جغرافیایی خاصی محدود نخواهد بود. وی با اشاره به حمایت و قدردانی مردم از نیرو‌های مسلح افزود: مردم ایران قدردان فداکاری‌های شما هستند و رزمندگان ارتش را دوست دارند. حضور شما در خط مقدم دفاع از کشور، مایه افتخار ملت است و مردم با تمام وجود به فرزندان خود در نیرو‌های مسلح اعتماد و ابراز محبت می‌کنند.

سخنگوی ارتش همچنین با حضور در گلزار شهدای شهرستان میناب، ضمن ادای احترام به مقام ۱۶۸ شهید مظلوم دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه، یاد و خاطره شهدای مظلوم این شهرستان را گرامی داشت و گلزار شهدای میناب و مدرسه شجره طیبه را سندی بارز و روشن از جنایات سردمداران امریکا توصیف کرد و با تأکید بر عزم ملت ایران برای انتقام خون پاک شهدای دانش‌آموز اظهار داشت: ملت ایران مصمم به انتقام از دشمن است و فرزندان رشید ملت در نیرو‌های مسلح، اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اراده‌ای راسخ، انتقام خون پاک این شهدا را از دشمن امریکایی ـ صهیونیستی خواهند گرفت.

نمای نزدیک

آسیب به جنگنده F۱۶ امریکایی و لغو مأموریت آن

سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب کشور، با کشف و شناسایی یک فروند جنگنده F-۱۶ امریکایی و شلیک موشک به سمت آن، موجب آسیب به این هواگرد، لغو مأموریت و فرود اضطراری آن در یکی از فرودگاه‌های منطقه شدند. به گزارش ارتش، شامگاه جمعه، سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در جنوب کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، موفق به کشف و شناسایی یک فروند جنگنده F-۱۶ امریکایی بر فراز خلیج فارس شدند. در جریان این عملیات، سامانه‌های پدافندی پس از رهگیری F۱۶ امریکایی، اقدام به شلیک موشک به سمت آن کردند که در پی انفجار موشک در مجاورت این هواگرد، جنگنده امریکایی متجاوز دچار آسیب شده و خلبان آن ناچار به لغو مأموریت و فرود اضطراری در یکی از نزدیک‌ترین فرودگاه‌های منطقه شد. روابط عمومی ارتش در خبر دیگری اعلام کرد: یک نفتکش متخلف با وجود هشدار‌های اعلام‌شده و الزامات تردد دریایی، با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، با هشدار به صاحبان و متصدیان نفتکش‌ها تأکید کرد که تردد در مناطق ممنوعه و محدوده‌های اعلام‌شده، تهدیدی جدی برای جان خدمه و امنیت شناورهاست. ازاین‌رو، مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدار‌ها و محدودیت‌های دریانوردی بر عهده مالکان و بهره‌برداران شناور‌ها خواهد بود.