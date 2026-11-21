جوان آنلاین: جدال بزرگ جزیره از راه رسید. آندونی ایرائولا و مائوریتسیو پوچتینو هر دو برای اولین بار به‌عنوان سرمربی شاهد تقابل لیورپول و منچستریونایتد هستند.

حساس‌ترین بازی هفته یازدهم، بزرگ‌ترین بازی لیگ برتر هم به حساب می‌آید. هرچند لیورپول و منچستر هیچ‌کدام شرایط ایده‌آلی ندارند، ولی رویارویی دو قطب بزرگ فوتبال باشگاهی جزیره مورد توجه همه دنیاست.

میزبانی در آنفیلد حساسیت بازی را بیشتر هم می‌کند. لیورپول فصلی پر فراز و نشیب را با سرمربی اسپانیایی پشت سر می‌گذارد. بعد از باخت به آرسنال و شکست شوکه‌کننده برابر فنرباغچه، لیورپول قبل از اینکه تعطیلات فیفادی شروع شود ۳ بر یک کریستال پالاس را شکست داد. با این حال رده چهارم جایگاه راضی‌کننده‌ای برای بندرنشینان نیست. عجیب اینکه بندرنشینان فصل گذشته هر دو بازی رفت و برگشت خود را به شیاطین واگذار کرده‌اند. رفع مصدومیت فان دایک، کاپیتان تیم بهترین خبر برای لیورپولی‌ها بود.

در سوی دیگر یونایتد با کادر فنی جدید خود پا به میدان می‌گذارد. سقوط به رده هجدهم جدول به صدور حکم اخراج مایکل کریک منجر شد و حال سرمربی آرژانتینی در اولین محک بزرگ خود در قامت سرمربی منچستر باید مقابل لیورپول قدعلم کند. با وضعیتی که شیاطین سرخ در آخرین بازی‌شان داشتند عبور از سد لیورپول بسیار دشوار به نظر می‌رسد. تیم هشت امتیازی که فقط یک پیروزی در کارنامه دارد تنها امیدش به پوچتینوست. سرمربی پیشین تیم ملی امریکا امیدوار است پس از ۱۳ سال بهترین جانشین سرالکس فرگوسن لقب بگیرد.

ایرائولا یکی از مربیانی است که تعطیلات فیفادی را یک فرصت برای تیمش می‌داند. سرمربی لیورپول به وضعیت مصدومان تیمش و همچنین شرایط منچستریونایتد اشاره کرد: «سوبوسلای شرایط بسیار خوبی دارد و به‌صورت عادی تمرین کرده است. او کاملاً آماده است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، فان دایک، خرافنبرخ و فریمپونگ هم می‌توانند بازی کنند. صادقانه بگویم، بازی بزرگ‌تری از جدال لیورپول و منچستر پیدا نمی‌کنید. افتخار می‌کنم که جزئی از این مسابقه هستم. باید اهمیت این بازی و تمام ویژگی‌های خاص آن را درک کنیم. آنها سرمربی جدیدی دارند و ما هم می‌خواهیم عملکردمان در بازی‌های خانگی را بهتر کنیم. بازیکنان یونایتد را به‌خوبی می‌شناسیم و از نقاط قوت و ضعف آنها خبر داریم. وقتی سرمربی جدیدی می‌آید، طبیعی است بازیکنان بخواهند خودشان را به او ثابت کنند. آنها اصلاً در حد تیم هجدهم جدول نیستند و کیفیت بسیار بالاتری دارند.»

برونو فرناندز کماکان کاپیتان منچستریونایتد می‌ماند. سرمربی جدید شیاطین قصدی برای تغییر کاپیتان ندارد. پوچتینو در اولین کنفرانس خبری خود امیدوارانه از پیشرفت منچستر گفت: «نیاز به پیشرفت داریم و این وظیفه ماست. کار ما این است که از همین بازی راهی برای ارائه نمایش خوب پیدا و گرفتن نتایجی خوب را شروع کنیم. منچستریونایتد باید در جایگاهی متفاوت با وضعیت فعلی‌اش باشد. هدف ما این است از همین ابتدا تأثیرگذار باشیم. فکر کردن به دیروز و گذشته هیچ کمکی نمی‌کند. با بازیکنان صحبت کرده‌ایم و مهم‌ترین چیز فکر کردن به قدم بعدی است. ما حمایت مدیران را داریم و قرار است سخت تلاش کنیم تا به بازیکنان برای ارائه بهترین عملکرد کمک کنیم. این اولویت اول ماست. برونو کاپیتان ما و بازیکن بسیار مهمی است، اما سایر بازیکنان هم باید حس کنند که مهره‌های مهمی هستند. گوش دادن به حرف‌های بازیکنان و شنیدن دیدگاه‌هایشان درباره مسائل داخل و خارج از زمین واقعاً مهم است.»