جوان آنلاین: بدبیاری‌های باواریایی‌ها با مصدومیت شدید هری کین و میشل اولیسه تکمیل شد. توقف مقابل کلن و از دست دادن دو امتیاز مهم در آلیانس آره‌نا برای بایرن کافی نبود و آسیب‌دیدگی دو ستاره تیم، چالش‌های ویسنت کمپانی را بیشتر کرد.

هفته دهم بوندس‌لیگا با تساوی یک - یک بایرن‌مونیخ برابر کلن شروع شد. شاگردان کمپانی در حالی به این تساوی خانگی تن دادند که به سختی گل دقیقه ۱۲ حریف را جبران کردند و از شکست گریختند.

هر هفته بر تعداد بازیکنان مصدوم بایرن‌مونیخ اضافه می‌شود، حتی سرمربی تیم نیز مدت‌ها درگیر بیماری بود و نمی‌توانست روی نیمکت بنشیند. ویسنت کمپانی نزدیک به دو ماه از نیمکت دور بود و در جدال با کلن پس از هفته‌ها از کنار زمین تیم را هدایت کرد، ولی بازگشت او برای باواریایی‌ها خوش‌یمن نبود. برنده توپ طلای ۲۰۲۶ فقط توانست ۲۰ دقیقه برای بایرن بازی کند و با مصدومیت شدید زمین را ترک کرد. رباط مچ پای هری کین پاره شده و حداقل سه تا چهار ماه دور از میادین خواهد بود. کاپیتان بایرن در حالی مجبور است هفته‌ها نیمکت‌نشینی را تحمل کند که بهترین گلزن باواریایی‌هاست. مهاجم ۳۳ ساله در ۱۶ بازی این فصل ۱۰ گل زده و ۱۰ پاس گل هم در کارنامه‌اش ثبت کرده است.

میشل اولیسه هم در جدال با کلن مصدوم شد تا کلکسیون بایرن کامل شود. این هافبک فرانسوی دچار کوفتگی پا شد و یک تعویض اجباری دیگر روی دست کمپانی گذاشت. اولیسه در ۱۶ بازی ۱۲ گل زده و هفت پاس گل داشته و پر کردن جای خالی این وینگر بسیار سخت است. بایرن‌مونیخ چهارشنبه شب جدالی سخت در زمین لیل در پیش دارد و غیبت کین و اولیسه برنامه‌های کمپانی را دستخوش تغییرات خواهد کرد. سرمربی بلژیکی از تعداد بالای مصدومان تیمش کلافه شده است. ویسنت کمپانی که تازه حالش خوب شده در واکنش به مصدومیت کین و اولیسه گفت: «مشخص بود بازی ویژه‌ای است. به‌رغم مصدومیت‌های هری کین و مایکل اولیسه، هیچ بهانه‌ای در کار نیست. به نظرم نتیجه عادلانه بود و آنها شایستگی کسب این یک امتیاز را داشتند. در حال حاضر دغدغه‌های متفاوتی داریم. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، این است که بدون گلایه و شکایت بیش از حد، شرایط را بپذیریم و درک کنیم چه چیزی در انتظارمان است. باید تاب‌آوری بالایی از خود نشان دهیم و فارغ از اینکه حریف چه تیمی است، راهی پیدا کنیم تا از بازی بعدی دست‌کم نتیجه لازم را به دست آوریم. در حال حاضر با وضعیتی بسیار دشوار و چالش‌برانگیز روبه‌رو هستیم.»

کمپانی ابراز امیدواری کرد اولیسه خیلی زود به تمرینات بازگردد: «اینکه اولیسه با عصا زمین را ترک کرد، صرفاً یک اقدام احتیاطی بود. امیدوارم حال مایکل تا قبل بازی با لیل بهتر شود. بازیکنانی در ترکیب‌مان داریم که حالا باید جلو بیایند و بار تیم را به دوش بکشند. نیاز به ارائه عملکرد‌هایی فوق‌العاده از جانب بازیکنانی داریم که شاید هنوز به داشتن چنین مسئولیتی در بایرن عادت نکرده‌اند. به هر حال، وضعیت ما همین است. سعی خواهیم کرد با هم این وضعیت را به شکلی مثبت تغییر دهیم. باید متحد بمانیم، حتی اگر اوضاع دشوار و ناخوشایند باشد. باید اطمینان حاصل کنیم که می‌توانیم امتیازات لازم را به دست بیاوریم. باید این را به چشم فرصتی برای استفاده از بازیکنانی در نظر بگیریم که شناخت خیلی خوبی از آنها نداریم. این می‌تواند در ادامه فصل به یک نقطه قوت تبدیل شود.»