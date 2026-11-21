جوان آنلاین: نخستین صحبت‌های مرضیه جعفری در بازگشت از بانکوک، روزنه امیدی برای فوتبال بانوان ایران بود. برترین مربی زن فوتبال آسیا در بازگشت به ایران به یک مورد انگیزشی و مهم اشاره کرد؛ اینکه می‌توانیم به یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا تبدیل شویم. صحبت‌های او کاملاً قابل باور است. جعفری را نمی‌توان در زمره مسئولانی قرار داد که حرف‌هایش شعاری است یا وعده سرخرمن. او یکی از بهترین مربیان ایران و آسیاست، آن‌هم نه فقط یک سال. سرمربی تیم فوتبال ایران یکی از معدود چهره‌های تاریخ جایزه بهترین مربی زن سال آسیاست که توانسته در دو سال متوالی بر سکوی نخست مربیگری فوتبال زنان قاره تکیه بزند. افتخاری که ریشه در سال‌ها فعالیت، تیم‌سازی و قهرمانی‌های پی‌درپی او در فوتبال باشگاهی ایران دارد.

جعفری از جنس فوتبال است. زنی از جنس عمل در میدان، نه حرف زدن پشت تریبون. او خواستن، توانستن است را در عمل ثابت کرد و اینکه کار نیکو کردن از پر کردن است. کسب عنوان قهرمانی با بم کرمان در فوتبال بانوان و رسیدن به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران و کسب دوباره عنوان بهترین مربی زن قاره از جمله مواردی است که باعث باورپذیر بودن حرف‌های او می‌شود، خصوصاً که تأکید می‌کند برای تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا باید حمایت شد و همزمان از حواشی هم دوری کرد: «فوتبال بانوان با انگیزه و سرعت در مسیر رشد حرکت می‌کند و می‌خواهد به جایگاهی هم‌تراز با فوتبال آقایان برسد. بنابراین نباید اجازه بدهیم مسائل غیرحرفه‌ای و حاشیه‌ها مانع پیشرفت این رشته شود. در سال‌های اخیر در فوتبال آقایان شاهد حواشی مختلفی، از جمله اعتراض‌ها و بیانیه‌های متعدد هستیم، اما خوشبختانه چنین فضایی در فوتبال بانوان کمتر دیده می‌شود. در واقع یکی از موضوعاتی که می‌تواند به موفقیت فوتبال بانوان کمک کند، همین دوری از حاشیه‌هاست.»

برترین مربی فوتبال زنان آسیا باور دارد که فوتبال بانوان ایران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از تیم‌های خوب آسیا را دارد: «فوتبال بانوان در کشور ما رشته‌ای نوپاست، اما این ظرفیت را داریم که به یکی از تیم‌های خوب آسیا تبدیل شویم. فوتبال آسیا از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان به‌شمار می‌رود و برای رقابت با تیم‌های برتر این قاره باید به فوتبال بانوان بها بدهیم، از رویارویی با تیم‌های قدرتمند نترسیم و فرصت بازی با آنها را فراهم کنیم.»

جعفری، اما تأکید می‌کند که توسعه فوتبال بانوان نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت عملی است: «فوتبال بانوان برای پیشرفت به برگزاری بازی‌های برون‌مرزی، چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی نیاز دارد. این مسابقات می‌تواند به افزایش تجربه بازیکنان و ارتقای سطح فنی فوتبال بانوان کمک کند. در کنار آن، باید در رده‌های پایه نیز به‌صورت جدی کار کنیم و زیرساخت‌های لازم برای پرورش استعداد‌ها را فراهم آوریم. در رده بزرگسالان حضور تیم‌های بزرگی، چون استقلال، پرسپولیس، سپاهان، گل‌گهر، ملوان و سایر باشگاه‌ها به پویایی و کیفیت لیگ کمک کرده و باعث شده است رقابت‌ها شرایط بهتری پیدا کند. مواردی که توجه به آنها می‌تواند تأثیر قابل توجهی در دستیابی به هدف داشته باشد.»

بی‌شک تکرار عنوان بهترین مربی زن آسیا، باعث شناخته شدن فوتبال بانوان ایران در سطح بین‌المللی می‌شود. موفقیتی که جعفری آن را نتیجه تلاش یک مجموعه می‌داند، نه یک فرد: «کسب این جایزه باعث خوشحالی من است، اما این موفقیت یک عنوان شخصی نیست. بازیکنانم و تمام افرادی که در این مسیر به من کمک کرده‌اند، سهم بسیار زیادی در به دست آمدن آن دارند و معتقدم این عنوان بیش از هر چیز حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای است که در کنار یکدیگر برای رسیدن به موفقیت تلاش کردیم. موفقیتی که می‌تواند به شناخته شدن بیشتر فوتبال بانوان ایران در سطح بین‌المللی و فراهم شدن زمینه پیشرفت آن کمک کند، زیرا افرادی که در انتخاب نقش داشتند مدام در خصوص فوتبال بانوان ایران از من سؤال می‌کردند. برای آنها قابل توجه بود که این رشته با وجود نوپا بودن در کشور ما با چنین سرعتی رشد کرده و تأکید داشتند فوتبال بانوان ایران را زیر نظر دارند و روند پیشرفت آن برایشان اهمیت دارد.»