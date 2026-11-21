جوان آنلاین: مرد سال فوتبال آسیا نتوانست حتی چند روز دندان روی جگر بگذارد و وارد حاشیه نشود. همان حاشیه‌هایی که بابت آنها از مردم عذرخواهی هم کرد، اما ظاهراً بیرانوند درست زمانی که باید بابت تصاحب عنوان مرد سال فوتبال آسیا حداقل کمی در رفتار و گفتارش تجدیدنظر کند و سنجیده‌تر حرف بزند، باز به همان مسیر مورد علاقه‌اش برگشته و دنبال حاشیه‌سازی برای دیده شدن است.

همه ما از دریافت جایزه برترین فوتبالیست آسیا به‌عنوان یک ایرانی خوشحال شدیم. حتی تمامی حواشی گذشته را هم فراموش کردیم و به حمایت تمام‌قد از دروازه‌بان تیم ملی پرداختیم، اما ظاهراً یکی باید به بیرانوند بگوید «بزرگ شو». یکی باید به او بگوید حالا «مرد سال فوتبال آسیا» هستی، پس نیازی نیست سعی کنی بیشتر دیده شوی، در عوض باید یاد بگیری در قامت مرد سال فوتبال آسیا حرف بزنی، رفتار کنی و متواضع باشی.

اول و مهم‌تر از هر چیزی باید خدمت مرد سال فوتبال آسیا عرض کنیم که هزاران جوان برومند این آب و خاک لباس مقدس سربازی ایران را به تن کرده‌اند و خیلی از آنها هم با همین لباس فدای خاک و مردم ایران شده و شربت شهادت نوشیده‌اند، اما نه خودشان در زمان حیات مبارکشان و نه خانواده‌هایشان هیچ‌گاه بابت رفتن به خدمت سربازی سر مردم منت نگذاشتند. جناب بیرانوند روی صحبت‌مان با شماست که در بدو ورود به کشور گفته‌اید: «به‌خاطر مردم به سربازی رفتم و به‌خاطر مردم آن را به پایان می‌رسانم.»

جناب بیرانوند، از کدام خدمت حرف می‌زنید، از خدمتی که تمام مدتش سه یا چهار ماه است؟ از خدمتی که نه در مرز و نه در منطقه بد آب‌وهوا، بلکه در باشگاه فوتبال سپری می‌شود؟ بابت این خدمت داری سر مردم منت می‌گذاری؟ شما اصلاً لازم نیست به‌خاطر مردم بروی سربازی، چون ایران به اندازه کافی سرباز و جانفدا دارد که نیازی به خدمت شما و امثال شما ندارد. همان سربازان جان‌برکفی که هیچ منتی هم بابت انجام وظیفه و حتی تقدیم جانشان سر مردم نمی‌گذارند، حتی درصدی از مبلغ دریافتی شما را هم دریافت نمی‌کنند. حالا شما آمده‌ای و مدعی هستی به‌خاطر مردم به سربازی رفته‌ای و به‌خاطر آنها تمامش می‌کنی. خواهشاً به‌خاطر مردم سربازی نرو، اصلاً اگر خاطر مردم برایت عزیز است هیچ کاری نکن!

بیرانوند معتقد است در حقش ظلم شده و زمانی که باید کارش را انجام می‌دادند سهل‌انگاری کرده‌اند. حالا اینکه منظورش از این ظلم چیست بر همه پوشیده است، اما اگر منظور مرد سال آسیا معافیت با قانون سرباز قهرمان است که خب طبیعی است این قانون شامل حال او نمی‌شود، حتی همین الان هم بیرانوند نمی‌تواند از این قانون برای معافیت استفاده کند، چون هیچ جای این قانون نوشته نشده مرد سال فوتبال آسیا از خدمت سربازی معاف می‌شود. پس تا اینجای کار ظلمی در حق بیرانوند صورت نگرفته است.

بیرانوند مطابق قانون خدمت سربازی کسر خدمت دارد؛ هم متأهل است و هم صاحب فرزند که این مسئله هیچ ارتباطی با فوتبالیست بودن او ندارد و قانونی است که همه می‌توانند از آن استفاده کنند و کسی هم لازم نیست دنبال کارشان برود یا احیاناً سفارشی بکند. اما بیرانوند می‌گوید قربانی شده، قربانی فضای مجازی و حتی اگر امروز هم اعلام کنند معاف می‌شود قبول نمی‌کند و خدمت چند ماهه خود را به پایان می‌رساند! طبیعی است که او هر وقت برای انجام خدمت سربازی طی این چند ساله به سازمان نظام وظیفه مراجعه می‌کرد، می‌توانست از امتیاز کسر خدمت استفاده کند و نیازی به راه انداختن این همه سروصدا نداشت. او با همین سروصدا‌ها و فضای مجازی بی‌در و پیکر هوچی‌گری را شروع کرد، اما حالا مدعی است که قربانی فضای مجازی شده است.

در نهایت اینکه آقای بیرانوند لطفاً بزرگ شو. تو حالا مرد اول فوتبال آسیا هستی، حداقل به‌خاطر این عنوان هم که شده کمی بزرگ شو و بزرگی را بیاموز.