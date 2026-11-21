رئیس‌جمهور آمریکا از سران اروپا و زلنسکی خواست برای پایان جنگ اوکراین با مسکو به توافق برسند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از سران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواسته برای حل‌وفصل جنگ اوکراین با روسیه به توافق برسند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ در دیدار با سران اروپا گفته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه خواهان صلح است و از طرف‌های اروپایی خواست با کرملین توافق کنند تا بتوانند منابع مالی اختصاص‌یافته به اوکراین را در کشور‌های خود هزینه کنند.

ترامپ همچنین با اشاره به سیاست‌های غرب در قبال روسیه گفت غرب مدت‌ها بر فشار، تحریم و حمایت نظامی از اوکراین تکیه کرده، اما اقتصاد روسیه انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی نشان داده و بازار‌های خود را به سمت آسیا تغییر داده است.