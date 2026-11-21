لهستان در چارچوب برنامه گسترده خود برای تقویت توان نظامی و کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی، با شرکت سوئدی ساب توافق‌نامه‌ای برای تولید مهمات خمپاره‌ای در داخل این کشور امضا کرده است.

جوان آنلاین: از نشنال اینترست، شرکت سوئدی ساب از امضای توافق‌نامه صدور مجوز تولید مهمات خمپاره‌ای با شرکت لهستانی دزامِت، از زیرمجموعه‌های گروه دولتی تسلیحات لهستان (PGZ) خبر داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این توافق، شرکت دزامِت مجاز خواهد بود مهمات خمپاره‌ای MAPAM (مهمات ضدنفر و ضدتجهیزات) ساخت شرکت ساب را در لهستان تولید و به فروش برساند. شرکت ساب بوفورس داینامیکس سوئیس این مهمات را طراحی کرده و هدف از توسعه آن افزایش اثربخشی ترکش‌ها در مقایسه با مهمات متعارف خمپاره‌ای عنوان شده است.

توافق میان دو شرکت علاوه بر صدور مجوز تولید، شامل انتقال فناوری نیز می‌شود؛ اقدامی که به لهستان امکان می‌دهد دانش فنی و ظرفیت صنعتی لازم برای ساخت این نوع مهمات را در داخل کشور توسعه دهد و صرفا به واردات تسلیحات یا قطعات خارجی وابسته نباشد.

رویکرد جدید لهستان در حوزه دفاعی در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و تغییر ارزیابی ورشو از تهدید‌های امنیتی منطقه شکل گرفته است.

لهستان با اوکراین، بلاروس، متحد روسیه، و منطقه کالینینگراد روسیه در مجاورت دریای بالتیک مرز مشترک دارد.

هزینه‌های نظامی لهستان پس از آغاز جنگ اوکراین به‌شدت افزایش یافته است. این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ میلیارد دلار، معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود، صرف امور نظامی کرد.

ورشو در نخستین واکنش به تحولات اوکراین، به خرید گسترده تجهیزات نظامی از کشور‌های خارجی روی آورد. تانک‌های آبرامز M۱، سامانه‌های موشکی هایمارس، موشک‌های پاتریوت و بالگرد‌های تهاجمی آپاچی از جمله تجهیزات آمریکایی خریداری‌شده توسط لهستان هستند. این کشور همچنین تانک‌های کی۲ بلک پنتر، هویتزر‌های خودکششی کی۹ و هواپیما‌های رزمی سبک اف‌ای-۵۰ را از کره جنوبی خریداری کرده است.