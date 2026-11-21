مرکز اطلاع‌رسانی نظامی نیرو‌های مسلح یمن عصر امروز تصاویر هدف قرار دادن تجمع نیرو‌ها و خودرو‌های نظامی تعلق به ارتش سعودی در چندین جبهه با استفاده از پهپاد‌های «رجوم» را منتشر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، مرکز اطلاع‌رسانی نظامی نیرو‌های مسلح یمن با انتشار فیلم و تصاویر اعلام کرد نیرو‌های کمکی و خودرو‌های دشمن سعودی در چندین جبهه هدف حملات پهپادی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، در این عملیات از پهپاد‌های «رجوم» برای هدف قرار دادن مواضع و تجهیزات نظامی نیرو‌های سعودی استفاده شده است.

عربستان سعودی از مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۱۳۹۴) در رأس ائتلاف نظامی وارد جنگ یمن شد و این جنگ با وجود توافق‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش، همچنان با دوره‌هایی از درگیری و رویارویی نظامی همراه بوده است.

دور جدید حملات سعودی‌ها به یمن از ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شد که با پاسخ قاطع و پیشروی ارتش یمن در مناطق تحت اشغال شبه نظامیان مورد حمایت عربستان رو‌به‌رو شده است.

ارتش یمن طی ماه‌های اخیر در پاسخ به دور جدید حملات ارتش سعودی به یمن و حملات شبه‌نظامیان مورد حمایت عربستان در یمن، محل‌های تجمع و مقر‌های نظامی این شبه‌نظامیان و همچنین عمق حیاتی اقتصادی و نظامی عربستان را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی خود قرار داده است.