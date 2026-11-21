اتحادیه‌های کارگری، جلیقه‌زرد‌ها و گروه‌های جوانان در شهر‌های فرانسه با برگزاری تجمع، خواستار افزایش دستمزدها، مسکن ارزان‌تر و مالیات عادلانه شدند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، اتحادیه‌های کارگری، جنبش جلیقه‌زرد‌ها و گروه‌های جوانان روز شنبه برای ششمین هفته متوالی در فرانسه به خیابان‌ها آمدند و علیه افزایش هزینه‌های زندگی اعتراض کردند.

به گزارش مهر، به گزارش روزنامه فرانسوی «لو پاریزین»، حدود ۴۰۰ نفر در میدان جمهوری پاریس تجمع کردند تا در راهپیمایی به سمت میدان ملت شرکت کنند. برخی معترضان جلیقه‌های زرد بر تن داشتند و هم‌زمان با اجرای یک گروه موسیقی، برای آغاز راهپیمایی آماده می‌شدند.

گروه‌های کارگری و جوانان به همراه انجمن حق مسکن در این تجمع حضور داشتند. جنبش جلیقه‌زرد‌ها نیز که هشت سال پیش در اعتراض به افزایش قیمت سوخت شکل گرفت، از حامیان خود خواست بار دیگر در میدان‌ها و عوارضی‌های جاده‌ای تجمع کنند. اتحادیه‌ها همچنین در مارسی فراخوان اعتراض داده بودند.

در آستانه این تجمعات، پلیس پاریس بازرسی‌ها در ایستگاه‌های قطار و حمل‌ونقل عمومی را افزایش داد. در لیون نیز برگزاری تجمع در مرکز شهر از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۰ شب ممنوع شد.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در سراسر کشور برای تأمین امنیت اعتراضات مستقر خواهند شد.

فراخوان اعتصاب برای اول دسامبر

اتحادیه‌های «سی‌اف‌دی‌تی»، «سی‌ژت» و «اونسا» از کارکنان بخش خصوصی خواسته‌اند در اعتصاب بخش عمومی در اول دسامبر شرکت کنند. این اتحادیه‌ها کارفرمایان را به تعویق انداختن مذاکرات افزایش دستمزد متهم کرده‌اند.

اتحادیه‌های کارکنان بخش عمومی نیز خواستار افزایش پایه محاسبه حقوق کارمندان دولت هستند؛ با این حال دولت افزایش این نرخ در سال ۲۰۲۷ را رد کرده است.