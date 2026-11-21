روابط عمومی سپاه بیان کرد: نیروی هوافضای سپاه موفق شد یک فروند پهپاد شناسایی دشمن را در شمال خلیج فارس و در محدوده آب‌های مقابل سواحل بوشهر، با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کند.

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش، رزمندگان پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی سپاه، موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی دشمن را که اقدام به نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران کرده بود، در شمال خلیج فارس و در محدوده آب‌های مقابل سواحل بوشهر، با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید می‌کند که هرگونه نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و تلاش دشمن برای بهره‌گیری از طیف متنوعی از تجهیزات شناسایی و نظامی، با هوشیاری، آمادگی و پاسخ قاطع و مقتدرانه رزمندگان اسلام مواجه شده و به شکست خواهد انجامید.