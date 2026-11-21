معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، با اشاره به نقش بیش از ۱۶ کشور در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران، گفت: همان کشور‌هایی که صدام را به این سلاح‌های غیرانسانی مسلح کردند، امروز مدعی‌اند ایران به دنبال تولید سلاح شیمیایی است.

جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، روز شنبه ۳۰ آبان با جمعی از جانبازان شیمیایی در «موزه صلح» تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

اسناد سازمان ملل از استفاده بیش از ۲۶۰۰ تن گاز شیمیایی علیه ایران حکایت دارد

کاظم غریب‌آبادی در این دیدار به تلاش‌های «موزه صلح» تهران برای روشنگری درباره درد و رنج جانبازان شیمیایی و جنایات رژیم صدام با حمایت کشور‌های مدعی غربی در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران، اشاره و از فعالیت‌های این مجموعه قدردانی کرد. وی همچنین از جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنان که با وجود شرایط جسمی و رنج ناشی از مصدومیت، در این نشست حضور یافته بودند، تشکر کرد.

معاون وزیر خارجه با اشاره به برگزاری نشست سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند در روز دوشنبه هفته جاری، گفت: فرصت را مغتنم شمردم تا پیش از آغاز این نشست، در موزه صلح تهران حضور پیدا کنم، با برخی از جانبازان شیمیایی دیدار داشته باشم، پای صحبت‌های آنان بنشینم و نکاتی را نیز با این عزیزان در میان بگذارم.

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه سلاح شیمیایی یکی از غیرانسانی‌ترین انواع سلاح‌ها و از مصادیق سلاح‌های کشتار جمعی است، اظهار کرد: اسنادی که سازمان ملل متحد منتشر کرده، نشان می‌دهد بیش از ۲۶۰۰ تن انواع گاز‌های شیمیایی، از جمله سارین و خردل، علیه ایران و مردم کشورمان استفاده شده است. این آمار بر اساس اسناد منتشرشده سازمان ملل است و قطعاً با احتساب اسنادی که در اختیار خودمان قرار دارد، میزان استفاده از این سلاح‌ها بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.

بیش از ۱۶ کشور غربی در رأس آنها آمریکا و آلمان رژیم صدام را به سلاح شیمیایی مسلح کردند

کاظم غریب‌آبادی در ادامه اظهار داشت: سلاح‌های غیرانسانی را کشور‌های مدعی غربی و در رأس آنها آمریکا، آلمان و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی تأمین کردند؛ همان کشور‌هایی که با ادعا‌های حقوق بشری گوش جهان و مردم را کر می‌کنند، اما بیشترین ظلم را در حق بشریت و انسانیت روا داشته‌اند. طبق اسنادی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نزدیک به ۱۵ سال پیش با اصرار جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد، بیش از ۱۶ کشور به رژیم صدام برای مسلح شدن به سلاح‌های شیمیایی کمک کردند و ما خواهان اجرای عدالت درباره تمامی این کشور‌ها و همچنین شرکت‌های دخیل هستیم.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به درد و رنج جانبازان شیمیایی افزود: هر کدام از ما در جامعه، بستگان و آشنایان خود حداقل یک نفر را داریم که قربانی سلاح شیمیایی شده و می‌بینیم که این عزیزان چه درد و رنجی می‌کشند؛ بنده نیز در دوران سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه هلند این توفیق را داشتم که سالانه در حاشیه کنفرانس سالانه سازمان منع سلاح‌های شیمیایی میزبان برخی از این جانبازان باشم تا بخشی از خاطرات و درد و رنج خود را با جامعه بین‌المللی و سایر کشور‌ها در میان بگذارند.

غریب‌آبادی با تأکید بر پایبندی اخلاقی و دینی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران در همان دوران جنگ و در حالی که خود قربانی کاربرد این سلاح کشتار جمعی بود، توانمندی و ظرفیت تولید و استفاده از آن را داشت، اما مبادرت به تولید و کاربرد سلاح شیمیایی نکرد؛ چراکه آن را سلاحی غیرانسانی می‌دانست و بر مبنای آموزه‌های دینی و اسلامی دست به این کار نزد، اما امروز همان کشور‌ها و رژیم‌هایی که صدام را مسلح کردند مدعی‌اند ایران به دنبال تولید این سلاح‌هاست.

وی گفت: بسیار جالب است که رئیس‌جمهور آمریکا از سلاح شیمیایی و میکروبی به عنوان «بمب کثیف» یاد می‌کند؛ اگر این سلاح‌ها بمب کثیف هستند، خود آمریکا بیشترین میزان ذخایر آن را در اختیار داشت و موظف بود تا سال ۲۰۱۰ تمامی ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کند، اما چندین سال از ضرب‌الاجل پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی عبور کرد و این زرادخانه را نگه داشت و اکنون با تأخیر بسیار فراوان مدعی نابودی آنها شده است؛ با وجود گزارش‌های سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ما مطمئن نیستیم و بر این باوریم که آمریکا قطعاً بخشی از ذخایر سلاح‌های کشتار جمعی خود شامل سلاح‌های میکروبی و شیمیایی را در کنار زرادخانه هسته‌ای خویش حفظ کرده است.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: ایران پیگیری حقوقی و قضایی مسئولیت کشور‌های حامی رژیم صدام در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران را گسترش می‌دهد و با تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم خارجی، خواستار پاسخگویی این کشور‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به اتهام‌زنی آمریکا به ایران درباره تولید بمب کثیف خاطرنشان کرد: اکنون کشوری به تولید بمب کثیف متهم می‌شود که بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی است. ایران در طول جنگ، بر اساس اسناد منتشرشده، بیش از ۱۰۰ هزار جانباز شیمیایی و بیش از ۱۳ هزار شهید شیمیایی داشته است. این رقم بسیار بالا و نشان‌دهنده ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است؛ جنایتی که همه کشور‌ها باید درباره آن پاسخگو باشند.

بیش از ۱۱۳ هزار قربانی سلاح‌های شیمیایی داریم

غریب‌آبادی افزود: رژیمی که خود در تجهیز صدام نقش داشته است، اکنون بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی را متهم می‌کند. انگشت اتهام در این زمینه به سمت خود آمریکا نشانه می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری مسئولیت کشور‌های کمک‌کننده به رژیم صدام گفت: تاکنون دو پرونده در این زمینه تشکیل شده است. پرونده نخست حدود ۲۰ سال پیش در هلند علیه یک تاجر هلندی تشکیل شد که به صدور حکم و محکومیت سنگین وی به زندان انجامید.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه ادامه داد: پرونده دوم نیز تشکیل شد، اما در مراحل تجدیدنظر به رأی مطلوب منتهی نشد که البته دلایل آن بیشتر شکلی بود. با این حال، معتقدیم برای پیگیری حقوقی و قضایی مسئولیت حامیان رژیم صدام در زمینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی باید پرونده‌های متعددی تشکیل دهیم.

غریب‌آبادی افزود: ما در وزارت امور خارجه امسال کارگروهی را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دادیم و همه اسناد را تجمیع کردیم؛ هم اسنادی که در وزارت امور خارجه در اختیار داشتیم و بالغ بر ده‌ها هزار صفحه مستندات درباره تولید سلاح‌های شیمیایی و کمک‌کنندگان به رژیم صدام است و هم اسنادی که در نیرو‌های مسلح، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: این تیم به‌زودی و طی هفته‌های آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا با یک کارزار حقوقی گسترده، گزارش‌ها و لوایح حقوقی و قضایی قابل قبول و منطبق با استاندارد‌های بین‌المللی تهیه کنیم و ان‌شاءالله با کمک دولت، پرونده‌های متعددی را در محاکم خارجی تشکیل دهیم.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تأکید کرد: نباید با وجود بیش از ۱۱۳ هزار قربانی سلاح‌های شیمیایی، به تشکیل تنها دو پرونده حقوقی و قضایی در محاکم خارجی اکتفا کنیم. ان‌شاءالله این کار را انجام خواهیم داد. این مسئولیت ماست که صدای مظلومیت قربانیان سلاح‌های شیمیایی را به گوش جهانیان برسانیم.

غریب‌آبادی همچنین خطاب به کشور‌های تأمین‌کننده سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام گفت: از جامعه جهانی و قربانیان سلاح‌های شیمیایی عذرخواهی کنید؛ از اینکه این سلاح‌ها را تولید کردید و رژیم صدام را به این ذخایر، تسلیحات و تجهیزات مجهز ساختید تا آنها را علیه ملت مظلوم ایران به کار بگیرد.

جانبازان شیمیایی سند زنده جنایات کشور‌های مدعی حقوق بشر هستند

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه اظهار داشت: اگر عملکرد این کشور‌ها را در رابطه با موارد مشابه بررسی کنیم، در همین سوابق سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌بینیم که وقتی بحث جنگ اوکراین و روسیه مطرح شد، همین کشور‌های مدعی غربی پرچم اوکراین را روی میز خود قرار دادند، اما وقتی جمهوری اسلامی ایران دو بار مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، یک بار هم از قربانی بودن ایران صحبت نکردند و تلاشی برای انتقاد از متجاوزان انجام ندادند که این همان رویه‌ها و استاندارد‌های دوگانه است.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به رویکرد گزینشی غرب درباره قربانیان سلاح‌های شیمیایی افزود: آنها درباره قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سوریه صحبت می‌کنند—در حالی که ما هنوز گزارش معتبری از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه دریافت نکرده‌ایم—اما ایران که نمونه حاضر و زنده آن است و جانبازان شیمیایی دارد را نادیده می‌گیرند؛ همان‌طور که جناب آقای دکتر خاطری اشاره کردند، در میان جانبازان شیمیایی شهدایی بودند که در نشست‌های سالانه کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی شرکت می‌کردند و هیئت‌ها آنها را از نزدیک دیده بودند، اما امسال دیگر در میان ما نیستند.

زبان گویای جانبازان و قربانیان شیمیایی ایران در مجامع بین‌المللی خواهیم بود

غریب‌آبادی با بیان اینکه موضع این کشور‌ها درباره این جانبازان جای پرسش دارد، تصریح کرد: اگر آنها نمی‌خواهند مظلومیت و قربانی بودن جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند، حداقل درد و رنج قربانیان سلاح شیمیایی و خانواده‌های آنان را شناسایی کنند، اما این سکوت نیز بخشی از همان استاندارد‌های دوگانه است.

وی گفت: بر همین اساس، وظیفه ماست که به روشنگری بپردازیم؛ جانبازان عزیز شیمیایی ما و خانواده‌های محترم آنها سند‌های زنده جنایات این کشور‌های مدعی هستند و ما باید زمینه را فراهم کنیم تا جامعه بین‌المللی و کشور‌ها از نزدیک این درد و رنج را ببینند و دیگر این ادعا‌های خود را در این زمینه‌ها تکرار نکنند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: وظیفه ما این است که زبان گویای جانبازان و قربانیان سلاح‌های شیمیایی ایران در مجامع بین‌المللی باشیم و با آغاز اقدامات جدی حقوقی و قضایی، کاستی‌ها و قصور‌های گذشته را در پیگیری این پرونده‌ها جبران کنیم.

سردشت نمونه زنده استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم غیرنظامی است

وی با اشاره به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مناطق غیرنظامی، به‌ویژه در سردشت، خاطرنشان کرد: این سلاح‌ها علاوه بر استفاده در میدان‌های جنگ، علیه مناطق غیرنظامی نیز به کار گرفته شدند. در سردشت و همچنین حلبچه عراق چنین اتفاقی رخ داد. سردشت نمونه زنده یک شهر غیرنظامی است که مردم آن هدف استفاده غیرانسانی از سلاح‌های شیمیایی قرار گرفتند. مدعیان در این زمینه چه پاسخی برای این جنایت دارند؟

غریب‌آبادی افزود: این موضوع برای ما و جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه کهنه نخواهد شد و نباید به فراموشی سپرده شود. روزی نیست که یک شهید شیمیایی تقدیم نکنیم. ما باید هم جانبازان سلاح‌های شیمیایی و هم شهدای شیمیایی و خانواده‌های آنان را قدر بدانیم و هر کاری که از دستمان برمی‌آید برای آنها انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما واقعاً خود را در برابر همه تلاش‌ها، اخلاص و صداقتی که جانبازان سلاح‌های شیمیایی از خود نشان داده‌اند، شرمنده می‌دانیم. کاری که از دست ما برمی‌آید، این است که بتوانیم زبان گویای این جانبازان عزیز و همچنین شهدای شیمیایی باشیم.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وظیفه ما این است که همان‌طور که عرض کردم و همان‌طور که انتظار به‌جا و صحیح شما عزیزان است، در جامعه بین‌المللی زبان گویای شما باشیم. ان‌شاءالله هم در نشست پیش‌رو این کار را انجام خواهیم داد و هم با امید به خدا و عنایت الهی، اقدامات جدی حقوقی و قضایی را آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم کاستی‌ها و قصور‌های گذشته را در زمینه پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده‌ها جبران کنیم.

غریب‌آبادی با قدردانی از جانبازان شیمیایی و مجموعه موزه صلح تهران گفت: بار دیگر از عزیزان و همکاران و دوستان خوبم در مجموعه موزه صلح و همچنین همه جانبازان عزیز شیمیایی که با وجود تمام مشقت‌ها، درد‌ها و رنج‌هایی که متحمل می‌شوند، قدم رنجه کردند و در اینجا حضور یافتند، تشکر می‌کنم. شما عزیزان جمهوری اسلامی ایران را در کنار خود بدانید.

دشمنان در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه برای شکست ایران همه امکانات خود را بسیج کردند

وی با اشاره به آنچه تجاوزات و نقض حقوق مردم ایران در حوزه‌های مختلف خواند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری است که از ابتدای انقلاب آماج تجاوزات و نقض حقوق مردم در حوزه‌های مختلف بوده است؛ اما همین رشادت‌ها، ایستادگی‌ها، انسجام و وحدت ملی نشان داده است که دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه با اشاره به دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: در طول این دو جنگ، دشمنان ما تمام امکانات خود را بسیج کردند تا به اهدافشان برای شکست جمهوری اسلامی ایران دست یابند، اما خودشان شکست خوردند. این نکته بسیار مهمی است.

غریب‌آبادی افزود: هم رژیم صهیونیستی به انواع سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی، مجهز است و هم آمریکا انواع و اقسام این سلاح‌ها، به‌ویژه سلاح‌های هسته‌ای، را در اختیار دارد. آمریکا حتی برخی کشور‌ها را به استفاده از این سلاح‌ها تهدید کرده است. این کشور‌ها از پیچیده‌ترین فناوری‌های نظامی برخوردارند، اما به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند و نتیجه چه شد؟ از جمهوری اسلامی ایران شکست خوردند.

اگر مجددا به فکر سناریوی نظامی باشند شکست بزرگ‌تری خواهند خورد

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه گفت: اگر سناریوی نظامی مد نظر داشته باشند، شکست‌های سنگین‌تری را متحمل خواهند شد؛ جمهوری اسلامی ایران بعد از این دو جنگ تحمیلی اخیر بسیار مقتدرتر و سرافرازتر از ایران قبل از این دو جنگ است و این جمله من به عنوان یک مقام مسئول در وزارت خارجه نیست، بلکه جمله بسیاری از مسئولان کشور‌های خارجی از قاره‌های مختلف است که در دیدار با ما اذعان دارند ایران اسلامی سربلند از این تجاوز‌های نظامی و دو جنگ بیرون آمد و این کشور‌ها را دچار شکست‌های راهبردی سنگینی کرد.

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر نقش تعیین‌کننده انسجام و وحدت ملی در پیروزی برابر دشمنان تصریح کرد: اگر توانستیم در مقابل این دشمنان مقاومت کنیم و آنها را وادار به شکست نماییم، میسر نبود مگر در اثر همین انسجام و وحدت ملی؛ آنها به خیال خودشان با اقدام نظامی چندروزه می‌خواستند ایران را ساقط کنند یا مردمی را که گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی دارند به خیابان بیاورند، اما مردم به خیابان آمدند به نفع نظام، در مقابل دشمنان نظام و برای ایستادگی در برابر تجاوز نظامی و مداخله خارجی.

غریب‌آبادی افزود: اکنون نزدیک به هشت تا نه ماه است که مردم هر شب در خیابان‌ها هستند و این یک پیام بسیار مهم برای این کشورهاست؛ وظیفه ما نیز به عنوان نظام و دولت این است که قدردان زحمات، وحدت و فداکاری مردم عزیزمان برای حفظ ایران اسلامی باشیم که با حضور خود این پیام روشن را به دشمنان مخابره می‌کنند که اگر هر خیالی درباره جمهوری اسلامی داشته باشند، با شکست مواجه خواهد شد.

اقدامات گذشته برای معرفی جنایات شیمیایی علیه ایران کافی نیست

معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: باید کوتاهی‌های گذشته را جبران کنیم و برنامه‌ای توسعه‌یافته برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی جنایات ناشی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران به اجرا بگذاریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی جنایات شیمیایی علیه ایران در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: این به معنای آن نیست که تاکنون اقدامی برای معرفی رنج و درد جانبازان شیمیایی و جنایاتی که با استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ملت ما صورت گرفته، انجام نشده است. برخی از دوستانی که در نشست‌های مختلف بین‌المللی شرکت کرده‌اند، از نزدیک شاهد تلاش‌هایی بوده‌اند که در این زمینه صورت می‌گیرد. با این حال، همان‌طور که گفتم، متأسفانه در جهانی زندگی می‌کنیم که گرفتار استاندارد‌های دوگانه است.

اتهام‌زنی آمریکا به ایران نمونه‌ای از استاندارد‌های دوگانه است

غریب‌آبادی افزود: مگر رژیم آمریکا نمی‌داند که ما قربانی سلاح‌های شیمیایی هستیم؟ مگر نمی‌داند که بخشی از این سلاح‌ها را شرکت‌های آمریکایی و دولت این کشور در اختیار صدام قرار دادند؟ مگر نمی‌داند که جمهوری اسلامی ایران سلاح شیمیایی نداشته، به کار نبرده و استفاده از این سلاح‌ها را اقدامی غیرانسانی می‌داند؟ پس چرا ما را متهم می‌کند؟

وی ادامه داد: این همان استاندارد دوگانه، انحراف سیاسی و دروغ‌پردازی سیاسی است. ما در چنین جهانی زندگی می‌کنیم که برخی کشور‌های مدعی عامدانه تلاش می‌کنند قربانی بودن جمهوری اسلامی ایران را فراموش کنند و این واقعیت را نادیده بگیرند.

معاون حقوقی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وظیفه ماست که در این زمینه کارزار به راه بیندازیم و برای احقاق حق قربانیان تلاش کنیم. به همین دلیل، معتقدیم تمام اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم، کافی نیست و باید تلاش‌های بسیار گسترده‌تری صورت دهیم.

غریب‌آبادی با تأکید بر ضرورت گسترش اقدامات بین‌المللی در این زمینه اظهار کرد: اگر امروز در اینجا حضور داریم، به این معنا نیست که در ۳۰ سال گذشته در کنار جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آنان نبوده‌ایم. همکاران ما در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف همواره برای برجسته‌سازی مناسب این موضوع در عرصه بین‌المللی برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌اند؛ با این حال، این اقدامات کافی نیست و باید تلاش‌های خود را به‌مراتب گسترش دهیم. این وظیفه ماست.

وی در پایان گفت: ما مدیون همه تلاش‌هایی هستیم که شما عزیزان انجام داده‌اید و همچنین مدیون شهدای عزیزی که در راه تحقق این اهداف، جان خود را تقدیم کردند. ما نیز باید وظیفه اصلی خود را که بر عهده داریم، به‌درستی انجام دهیم.