رئیس جمهور پاکستان با محکومیت تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض توافق‌های آتش‌بس توسط آن رژیم، گفت که نیرو‌های اسرائیلی باید بی قید و شرط از اراضی اشغالی لبنان خارج شوند.

جوان آنلاین: آصف علی زرداری امروز طی نامه‌ای به جوزف عون همتای لبنانی خود، بر حمایت تزلزل‌ناپذیر پاکستان از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال لبنان تاکید کرد.

زرداری ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت امنیتی در منطقه تجاوزگری مداوم اسرائیل و نقض حاکمیت لبنان را به شدت محکوم کرد.

وی خواستار پایان یافتن خصومت‌ها، پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق‌های آتش‌بس و خروج کامل و بی‌قید و شرط نیرو‌های اسرائیلی از تمامی اراضی اشغالی لبنان شد.

رئیس جمهور پاکستان همچنین بر اهمیت اجرای کامل قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه ۱۷۰۱، تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس لبنان و حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر دادند. این منابع گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به کندن درختان زیتون در تپه‌ای در شهرک الخیام در جنوب لبنان کردند.

همچنین این منابع به حضور گسترده خودرو‌های نظامی در محل همزمان با تخریب اراضی لبنان اشاره کردند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.