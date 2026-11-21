وزارت خارجه سوئد در پی وقوع انفجار در نزدیکی سفارت این کشور در کی‌یف، سفیر مسکو در استکهلم را احضار و مراتب اعتراض خود را به وی اعلام کرد.

جوان آنلاین: از آناتولی، سفارت روسیه در استکهلم روز شنبه اعلام کرد که سرگئی بلیایف، سفیر این کشور در سوئد، روز جمعه به وزارت امور خارجه کشور میزبان احضار شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های سوئدی در این دیدار به وقوع انفجار در نزدیکی سفارت این کشور در کی‌یف که هم‌زمان با حملات روسیه به پایتخت اوکراین در روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) رخ داد، اعتراض کردند.

سفارت روسیه اعلام کرد که طرف روسی نیز در این دیدار موضع خود را درباره این حادثه تشریح کرده است.

در بیانیه سفارت روسیه آمده است: «ما تاکید کردیم که نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی هدف حملات روسیه نیستند. همچنین هشدار‌های مکرر مسکو درباره خطرات باقی‌ماندن نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در کی‌یف و ضرورت تامین امنیت کارکنان آنها را یادآور شدیم.»

پیش‌تر ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، اعلام کرده بود که صبح پنجشنبه انفجاری در نزدیکی سفارت این کشور در کی‌یف رخ داده است.

وی همچنین گفته بود که استکهلم در واکنش به این حادثه، سفیر روسیه را احضار خواهد کرد.

وزیر خارجه سوئد اعلام کرده بود که تمامی کارکنان سفارت در سلامت هستند و در محل ماموریت خود حضور دارند.