جوان آنلاین: این رقابتها در ردههای سنی کمتر از ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال برگزار شد و در پایان، نفرات برتر هر رده سنی معرفی شدند.
نتایج بخش دختران.
رده سنی کمتر از ۱۱ سال
مقام اول: آنیتا غفاریان از یزد
مقام دوم: پارمیس نکوپایان تک از تهران
مقام سوم مشترک: دلینا دهقانی از یزد و لیانا تندروانزنگنه از اصفهان
رده سنی کمتر از ۱۳ سال.
مقام اول: آترین حیاتی از تهران
مقام دوم: مهرسا دری از تهران
مقام سوم مشترک: هلما جوهری از اصفهان و نیکی عابدانزاده از فارس
رده سنی کمتر از ۱۵ سال.
مقام اول: ترنم کارگر حاجیآبادی از یزد
مقام دوم: مهرگان قریب از مرکزی
مقام سوم مشترک: نیایش محمودی از تهران و السا زارعیان جهرمی از فارس
رده سنی کمتر از ۱۷ سال.
مقام اول: باران روحانی از یزد
مقام دوم: شاینا امیری از تهران
مقام سوم مشترک: سانای اسدی از آذربایجان شرقی و عسل سادات سکوت از تهران
رده سنی کمتر از ۱۹ سال
مقام اول: پرنیان نجفی از اصفهان
مقام دوم: باران محمدپور از تهران
مقام سوم مشترک: آیدا قانعی از مرکزی و عسل محمدی از فارس
قهرمانان اسکواش ایران جونیور ۲۰۲۶ در بخش دختران و پسران معرفی شدند
نتایج بخش پسران
رده سنی کمتر از ۱۱ سال
مقام اول: رادان روحانی از یزد
مقام دوم: بارمان بهمنپور از همدان
مقام سوم مشترک: آریا رشیدی ازتهران و فرحان خراشادیزاده از خراسان جنوبی
رده سنی کمتر از ۱۳ سال
مقام اول: اهورا فیروزی از مرکزی
مقام دوم: محمدطاها نجفی مرغملکی از اصفهان
مقام سوم مشترک: ماهان مهاجر ازتهران و پندار ترک زاد از کیش
رده سنی کمتر از ۱۵ سال
مقام اول: امیررضا الوانسازی یزدی از یزد
مقام دوم: سیدامیرمهدی خراشادیزاده از خراسان جنوبی
مقام سوم مشترک: سامیار صفری از گیلان و سپهر قانعی از اصفهان
رده سنی کمتر از ۱۷ سال
مقام اول: یوسف قرشی از یزد
مقام دوم: ارشک احمدآبادی از تهران
مقام سوم مشترک: سبحان زحمتکش سردوراهی از یزد و امیرحسین رستمی گیو از خراسان جنوبی
رده سنی کمتر از ۱۹ سال
مقام اول: آریا عمودینژاد از تهران
مقام دوم: علی رحیمی از آذربایجان شرقی
مقام سوم مشترک: امیرحسین صدری از تهران و علی عزیزی از یزد
در پایان این رقابتها، در مراسم اختتامیه از تلاش تمامی داوران و عوامل اجرایی تقدیر شد.