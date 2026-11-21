جوان آنلاین: به نقل از تله سور، میگوئل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: محاصره‌ای در حوزه انرژی وجود دارد که اقتصاد ما را تقریبا فلج کرده و مصداق نسل کشی است. همچنین شاهد تهاجم رسانه‌ای هستیم؛ کارزاری گسترده برای بی اعتبار کردن انقلاب کوبا و کشورمان در جریان است.

به گزارش مهر، رئیس جمهور کوبا در این خصوص ادامه داد: آنچه مردم کوبا و آمریکا شایسته آن هستند، رویارویی نیست؛ بلکه قرابت و فراهم شدن فرصت‌هایی برای همکاری میان دو ملت است. بنابراین، آنچه ما همواره به دنبال آن هستیم، گفت‌و‌گو است؛ اما این گفت‌و‌گو باید محترمانه باشد، بدون فشار، بدون پیش‌شرط، و بدون زیر سؤال بردن نظام سیاسی، حاکمیت یا عزم و اراده ما.