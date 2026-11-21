جوان آنلاین: سایپا شرایط فروش مشارکت در تولید خودروی اطلس S با SBR را در قالب طرح عادی و از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد. ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۱ صبح دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در سامانه فروش سایپا آغاز می‌شود و بدون قرعه‌کشی است.

قیمت نهایی در این روش قطعی نیست و بر اساس قیمت روز در زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود. مبلغ واریزی مشتری به‌عنوان بخشی از ثمن معامله به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و قیمت نهایی پس از صدور دعوت‌نامه و تکمیل وجه تعیین خواهد شد.

نحوه ثبت‌نام اطلس S سایپا

ابتدا در سامانه فروش سایپا به آدرس saipa.iranecar.com اطلاعات شخصی خود را ثبت یا به‌روزرسانی کنید و کد کاربری و رمز عبور بگیرید.

از ساعت ۱۱ صبح دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در همین درگاه ثبت‌نام و خودرو را انتخاب کنید. ثبت‌نام تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

شرایط ثبت‌نام اطلس S در طرح عادی

-حداقل سن متقاضی ۱۸ سال است.

-امکان صلح (خرید انصرافی) وجود ندارد. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید به دیگران (حتی به‌صورت وکالتی) و فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی هم ممکن نیست.

-کسانی که در ۴۸ ماه گذشته نزد سایپا یا ایران‌خودرو ثبت‌نام و فاکتور خودرو داشته‌اند، نمی‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

-هر کد ملی فقط برای یک دستگاه خودرو مجاز به ثبت‌نام است.

-شماره کارت، حساب بانکی و شبا باید به نام خود متقاضی باشد. شماره موبایل هم باید متعلق به متقاضی باشد و اطلاع‌رسانی‌ها با پیامک انجام می‌شود.

-کد پستی متقاضی و نمایندگی انتخابی باید در یک استان باشد و پس از انتخاب نمایندگی، تغییر آن ممکن نیست.

-متقاضی باید شرایط دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت را داشته باشد.

-اگر تعداد متقاضیان از عرضه بیشتر شود، برندگان واجد شرایط از طریق قرعه‌کشی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شوند.