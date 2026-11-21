در بازار قیمت طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۸۷ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۲۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد.

جوان آنلاین: هم‌اکنون براساس نرخ‌های رسمی اعلامی از سوی اتحادیه طلا و جواهر قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۳ میلیون و ۸۷ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۲۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۲۶ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۹۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۳۵۳۶ دلار است.

نرخ ارز‌های معاملاتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با تغییراتی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته همراه شد و قیمت حواله اغلب ارز‌ها افزایش یافت. در این میان، نرخ فروش حواله دلار آمریکا با رشد ۳۸۸ تومانی از ۱۹۳ هزار و ۶۳۲ تومان در روز پنجشنبه ۲۸ آبان به ۱۹۴ هزار و ۲۰ تومان رسید.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت خرید حواله دلار نیز امروز با افزایش ۳۸۴ تومانی نسبت به روز کاری قبل، از ۱۹۱ هزار و ۸۹۰ تومان به ۱۹۲ هزار و ۲۷۴ تومان رسید. به این ترتیب، نرخ فروش حواله دلار در معاملات امروز رشد حدود ۰.۲۰ درصدی را ثبت کرد.