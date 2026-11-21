\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u00ab\u0648\u06cc\u0634\u0648\u0634 \u0646\u06af\u06cc\u00bb \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0647\u0646\u062f \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u063a\u0644\u0627\u0645\u0639\u0644\u06cc \u062d\u062f\u0627\u062f \u0639\u0627\u062f\u0644\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u06af\u0648\u0647\u0627\u060c \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u062f\u0628\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0648 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0648\u062f.