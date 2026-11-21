وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هشدار به سایت‌ها و سکو‌های فروش دیجیتال درباره فعالیت خبری بدون مجوز، تاکید کرد: «انتشار مستمر محتوای خبری در سکو‌های فروش و خدمات دیجیتال بدون اخذ مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، ممنوع است و در صورت تداوم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری می‌شود.»

جوان آنلاین: اداره کل مطبوعات داخلی و رسانه‌های اجتماعی در پی دریافت گزارش‌های رسانه‌ای از فعالیت بدون مجوز برخی وب‌سایت‌های فروش دیجیتال، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار مستمر محتوای خبری در سکو‌های فروش و خدمات دیجیتال بدون اخذ مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، ممنوع است و در صورت تداوم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه به فعالیت خبری برخی سکو‌های فروش و خدمات دیجیتال اشاره و تاکید شده است: برخی سکو‌ها و پایگاه‌های اینترنتی، با وجود ماهیت اصلی فعالیت خود، به‌صورت مستمر اقدام به انتشار خبر، گزارش، مصاحبه و تحلیل‌های خبری می‌کنند. فعالیتی که در صورت احراز شرایط قانونی، مشمول ضوابط رسانه‌ای و نیازمند دریافت مجوز‌های مربوط است.

اداره کل رسانه‌های داخلی ضمن اشاره به بند «الف» ماده ۷ قانون مطبوعات که بر اساس آن چاپ و انتشار نشریه بدون پروانه انتشار ممنوع است و همچنین بند (ز-۵) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، خطاب به دارندگان سایت‌ها و سکو‌های فعال در فضای مجازی که بدون مجوز‌های لازم فعالیت خبری و رسانه‌ای دارند، اعلام کرد: با توجه به رصد‌های صورت گرفته، فعالیت خبری این وبسایت‌ها غیرقانونی و تضییع حقوق رسانه‌های خبری برخط است که در صورت عدم توقف این روند، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی و نظارتی پیگیری و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.