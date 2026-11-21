وب‌سایت والانیوز امروز در مقاله‌ای به راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابل ایران پرداخت و تأکید کرد که از این به بعد تنها می‌توان به ایران فشار آورد و سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست.

جوان آنلاین: وب سایت اسرائیلی والانیوز نزدیک به نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای تحت عنوان «تقاطع استراتژیک با ایران: آیا هدف، فرسایش توانمندی‌ها است یا سرنگونی (جمهوری اسلامی)؟» اعتراف کرد که روند جنگ با ایران به یک دوراهی رسیده است و اکنون تداوم مسیر تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به جایی نمی‌رسد و برای مقابله با تهران فقط راهکار افزایش فشار باقی‌مانده است.

به گزارش ایرنا، «امیر بوخبوت» تحلیلگر والانیوز، سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران را با روش‌های گذشته غیر ممکن دانسته و در ابتدای مقاله این سوال را مطرح کرده است که اسرائیل و آمریکا می‌خواهند در چارچوب یک جنگ محدود یا گسترده علیه ایران به چه چیزی دست یابند؟ آیا هدف سرنگونی نظام حاکم از طریق حملات هوایی است؟

بوخبوت در ادامه نوشت: مقامات ارشد سابق که در سال‌های اخیر بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری بوده‌اند، تخمین می‌زنند که این امر غیرممکن است.

وی با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا می‌توان پروژه هسته‌ای یا سیستم موشک‌های بالستیک ایران را در عرض چند روز نابود کرد؟ نوشت: در اینجا نیز، ارزیابی حرفه‌ای غالب این است که فقط ضربه زدن به آن ممکن است و می‌توان توانایی‌های ایران را کاهش داد که آن هم موقتی خواهد بود.

در ادامه مقاله این وب‌سایت نزدیک به منابع امنیتی رژیم صهیونیستی آمده است که بحث‌های شدیدی درون تشکیلات نظامی اسرائیل و در میان رده‌های سیاسی پیرامون این سوال در جریان است که آیا عملیات مشترک ارتش اسرائیل و ایالات متحده دوباره بر روش‌های پیشین در دو جنگ گذشته، یعنی حمله به سیستم‌های پدافند هوایی، پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های نظامی در حلقه‌های اول و دوم، باید متمرکز باشد یا اینکه تصمیم گرفته می‌شود جهت خود را تغییر داده و به زیر ساخت‌های اقتصادی ایران حمله شود تا اهرم‌های فشار بر مقام‌های ایران افزایش یافته و به توانایی آن برای بقا آسیب برسد.

بوخبوت که پیشتر احتمال نتیجه بخش بودن حمله هوایی را منتفی دانسته بود، در ادامه نوشت که از یک سو، عناصری که از رویکرد تهاجمی حمایت می‌کنند، ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه ضعف اقتصادی تاریخی قرار دارد و بنابراین یک حمله هدفمند به زیرساخت‌های ملی، مانند تأسیسات پمپاژ و تولید نفت و گاز به همراه بنادر صادراتی، می‌تواند توانایی آن را برای بقا از بین ببرد. از سوی دیگر، عناصر محتاط‌تر هشدار می‌دهند که چنین حمله‌ای می‌تواند بحران انرژی جهانی را شعله‌ور کند و واکنش بسیار شدید ایران را برانگیزد که ثبات کل منطقه را به خطر می‌اندازد.

وی افزود، در عین حال، الگو‌های عمل تهران در خلیج فارس باید دائماً مورد بررسی مجدد قرار گیرد. باید دانست انتخاب ایران برای حمله به بحرین، جایی که ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر است، تصادفی نیست. این تلاشی برای نمایش قدرت و ارسال پیام بازدارنده به سایر کشور‌های خلیج فارس در مورد بهایی است که در صورت پیوستن به ائتلاف ایالات متحده علیه ایران یا اجازه استفاده از خاک خود برای اقدام علیه ایران، پرداخت خواهند کرد.

بوخبوت ضمن اعتراف به ناموفق بودن دو راهکار حمله هوایی و ضربه به زیرساخت‌های ایران، اظهار داشت که درک این نکته مهم است که تصمیم واقعی فقط به اهدافی که باید از هوا نابود شوند بستگی ندارد، بلکه به دو متغیر بستگی دارد: شرایط داخلی ایران و مذاکره با سایر قدرت‌های بین‌المللی.

وی پس از بررسی شرایط اجتماعی ایران و فشار اقتصادی در شرایط جنگ، عنوان کرده است که حرکت‌های اجتماعی در ایران یک فرآیند پیچیده است که پیش‌بینی نتایج آن دشوار است.

متغیر دوم، بازی بین قدرت‌های بین‌المللی است و مذاکرات واشنگتن، مسکو و پکن بر تهران تاثیر خواهد داشت. بوخبوت اشاره کرده است که روسیه به حمایت‌های ایران در شرایط جنگ با اوکراین نیازمند است و از سوی دیگر چین به عنوان خریدار نفت ایران، تمایلی به تشدید بیشتر تنش در این روز‌ها ندارد.

در پایان مقاله والانیوز آمده است، این تنش، تل‌آویو و واشنگتن را در یک دوراهی بین تمایل به ایجاد بازدارندگی فوری و پیگیری تغییر راهبرد بلندمدت قرار داده است و وضعیت کنونی تصمیم‌گیری در مورد این موضوع را به تأخیر می‌اندازد. اسرائیل و آمریکا منافع کاملاً متفاوتی دارند، ایالات متحده علاقه‌مند به رفع هرگونه تهدید از تنگه هرمز و از بین بردن پروژه هسته‌ای است، در حالی که اسرائیل بر پروژه هسته‌ای و موشک‌ها متمرکز است. همه اینها قبل از تحلیل عمیق واکنش ایران علیه اسرائیل، سربازان آمریکایی و منافع آن در خاورمیانه و همچنین علیه کشور‌های منطقه که ایران آنها را همدست آمریکا و اسرائیل تعریف می‌کند، انجام می‌شود.