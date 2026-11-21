حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت هشتادوسومین سالروز استقلال این کشور، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و آزادسازی مناطق اشغالی، از تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و نقض حاکمیت این کشور توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، حزب‌الله لبنان روز شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت هشتادوسومین سالروز استقلال این کشور اعلام کرد که استقلال لبنان با خطر‌ها و تهدید‌هایی روبه‌رو است که موجودیت و مفاهیم آن را از جهات مختلف هدف قرار داده و همین مساله، وحدت همه لبنانی‌ها با وجود اختلافات مذهبی و طایفه‌ای را ضروری می‌کند.

در این بیانیه آمده است که استقلال لبنان با اخراج استعمار فرانسه و سپس عقب‌راندن اشغالگران صهیونیست از خاک این کشور در سال ۲۰۰۰ تحقق یافت و پاسداری از آن، با توجه به فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های مردم لبنان، وظیفه‌ای ملی و مقدس است.

حزب‌الله در ادامه با اشاره به تداوم اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان، نقض حریم هوایی و حاکمیت این کشور و حملات و تخریب مناطق مسکونی توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که ادامه این وضعیت بدون مقابله، حتی در سطح سیاسی و دیپلماتیک، استقلال لبنان را تضعیف و آن را از معنای واقعی خود تهی می‌کند.

این جنبش همچنین اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک لبنان همچنان تحت اشغال است و ساکنان جنوب این کشور با تهدید و آوارگی مواجه‌اند؛ در حالی که خانه‌ها و روستاهایشان تخریب می‌شود و دولت لبنان توانایی حفاظت از آنها را ندارد.

حزب‌الله آزادسازی اراضی اشغالی را مسئولیتی ملی دانست که استفاده از همه ظرفیت‌های قدرت برای تحقق حاکمیت واقعی را ضروری می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه، حزب‌الله با انتقاد از دخالت‌های خارجی در تصمیم‌گیری‌های ملی و سیاسی لبنان، تاکید کرد که حاکمیت ملی تجزیه‌پذیر نیست و استقلال زمانی تحقق می‌یابد که نهاد‌های کشور از تحمیل خواسته‌های خارجی مصون باشند.

حزب‌الله همچنین از دولت لبنان خواست به تعهدات خود در بیانیه وزارتی درباره دفاع از مرز‌ها و حفاظت از شهروندان عمل کند.

این جنبش در ادامه با اشاره به اینکه دولت در برابر حملات رژیم صهیونیستی واکنش عملی نشان نمی‌دهد، عملکرد آن را در زمینه دفاع از حقوق و حاکمیت لبنان مورد انتقاد قرار داد.

حزب‌الله در پایان بر ضرورت همبستگی و وحدت ملی برای آزادسازی اراضی و اسرا، بازسازی جنوب لبنان و ایستادگی مشترک مردم، ارتش و مقاومت در دفاع از استقلال، سرزمین و کرامت این کشور تاکید کرد.

جامعه ملل سال ۱۹۲۳ لبنان را تحت سرپرستی فرانسه قرار داد و از همین رو این سرزمین در آن دوره به دست فرماندار عالی فرانسوی اداره می‌شد.

سرانجام دولت فرانسه سال ۱۹۴۳ با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لبنان موافقت کرد و بشاره الخوری به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور برگزیده و در ۲۲ نوامبر همان سال استقلال لبنان اعلام شد.