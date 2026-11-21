رسانه‌ها از حمله هکری به بخش مدیریت املاک و مستغلات آژانس کاریابی فدرال آلمان خبر دادند.

جوان آنلاین: بخش مدیریت املاک و مستغلات آژانس کاریابی فدرال آلمان (BA) هدف حمله هکر‌ها قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، سخنگوی این آژانس در این باره به خبرگزاری آلمان گفت که طبق اطلاعات فعلی، داده‌های حساس مشتریان، مانند داده‌های دریافت‌کنندگان مزایا، تحت تأثیر این حمله قرار نگرفته است.

بخش مدیریت املاک و مستغلات تنها در ماه ژوئیه در آژانس کاریابی فدرال ادغام شده و از زیرساخت فناوری اطلاعات مختص خود استفاده می‌کند که به بقیه آژانس متصل نیست.

سخنگوی BA در ابتدا قادر به ارائه هیچ اطلاعاتی در مورد خسارات احتمالی این حمله نبود.

سیستم‌های فناوری اطلاعات مدیریت املاک BA اطلاعاتی مانند قرارداد‌های اجاره و قرارداد‌های با پیمانکارانی مانند شرکت‌های نظافتی را ذخیره می‌کنند.

این حادثه بلافاصله به دفتر فدرال امنیت اطلاعات ارسال شد.

اخیرا حملات هکری به بخش‌های مختلف در اروپا افزایش پیدا کرده و سبب هرج و مرج و اختلالاتی در سراسر این قاره سبز شده است.