شهر کاونتری انگلیس امروز (شنبه) شاهد تجمع هم‌زمان گروه‌های راست افراطی و فعالان ضدنژادپرستی در حمایت از حقوق مهاجران بود که با حضور گسترده نیرو‌های پلیس و تدابیر ویژه امنیتی همراه شد.

جوان آنلاین: دو طرف در این حرکت اعتراضی با مواضعی کاملاً متضاد به خیابان‌های شهر آمدند. راست افراطی‌ها با طرح شعار «اخراج گسترده مهاجران» و تحت عنوان «بازمهاجرت» (Remigration)، خواستار بازگرداندن شمار زیادی از مهاجران به کشور‌های مبدأ شدند.

به گزارش ایرنا، مخالفان آنها نیز با شعار حامیان جریان افراطی «اول انگلیس» را از کاونتری بیرون کنید، بر مقابله با مهاجرستیزی و تبعیض نژادی تأکید داشتند.

پل گلدینگ چهره شناخته‌شده راست افراطی و رهبر گروه «اول انگلیس» که سابقه سازمان‌دهی تجمع‌های ضداسلامی و ضد مهاجرتی را دارد، در تجمع امروز ادعا کرد که میلیون‌ها مهاجر باید از انگلیس خارج شوند.

این اظهارات بازتاب سیاست موسوم به «بازمهاجرت» است که در ادبیات جریان‌های راست افراطی اروپا برای بازگرداندن گسترده مهاجران به کشور‌های مبدأ به کار می‌رود.

برخی حامیان این سیاست حتی خواستار اخراج افرادی هستند که سال‌ها در کشور‌های اروپایی زندگی کرده یا تابعیت این کشور‌ها را به دست آورده‌اند.

گروه‌های ضدنژادپرستی از جمله «ایستادگی در برابر نژادپرستی» (Stand Up to Racism)، تشکل فعال در مقابله با تبعیض نژادی و افراط‌گرایی در انگلیس نیز با بسیج هواداران خود امروز تلاش کردند مانع از آن شوند که تجمع راست افراطی‌ها بدون اعتراض برگزار شود.

‌آن‌ها در فراخوان خود نسبت به گسترش نفرت‌پراکنی علیه مهاجران و مسلمانان هشدار داده و از شهروندان خواسته بودند با حضور در خیابان، مخالفت خود را با فعالیت گروه «اول انگلیس» نشان دهند.

هم‌زمان با این صف‌آرایی، پلیس منطقه وست میدلندز که مسئولیت تأمین امنیت شهر کاونتری و چند شهر مهم مرکز انگلیس را برعهده دارد، نیرو‌های بیشتری در شهر مستقر کرد و محدودیت‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از بروز درگیری به اجرا گذاشت.

تیم رابینسون از فرماندهان پلیس کاونتری، با اشاره به تنش‌ها میان دو گروه اعلام کرد که پلیس ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز، با هرگونه رفتار یا اظهارات مجرمانه برخورد خواهد کرد.

تجمع امروز در کاونتری در ادامه موجی از تجمع‌های ضد مهاجرتی و اعتراض‌های متقابل در شهر‌های مختلف انگلیس صورت گرفت. گروه «اول انگلیس» در ماه‌های اخیر تجمع‌های مشابهی را در شهر‌های دیگر از جمله تم‌ورث برگزار کرده که با مخالفت فعالان ضدنژادپرستی روبه‌رو شده است.

تشدید فعالیت این جریان‌ها در شرایطی است که موضوع مهاجرت به یکی از اصلی‌ترین مناقشه‌های سیاسی و اجتماعی انگلیس تبدیل شده است.

افزایش فشار‌های اقتصادی، مشکلات خدمات عمومی و اختلاف بر سر سیاست‌های پناهندگی نیز به این مناقشه دامن زده و موضوع حضور مهاجران را به یکی از محور‌های تقابل جریان‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است.