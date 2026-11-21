جوان آنلاین: از آناتولی، نیرو‌های مسلح فنلاند روز شنبه برای دومین بار در همان روز، محدودیت‌های موقت پروازی را بر فراز بخش شرقی خلیج فنلاند اعمال کردند.

شبکه تلویزیونی دولتی «یله» فنلاند گزارش داد که ارتش این کشور ساعت ۹:۳۳ صبح به وقت محلی طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از اعمال مجدد محدودیت‌های پروازی خبر داد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح فنلاند اعلام کرد که وضعیت در مناطق مجاور همچنان ادامه دارد و این اقدام در چارچوب تدابیر معمول احتیاطی صورت گرفته است.

نیرو‌های مسلح فنلاند پیش‌تر نیز ساعت ۴:۱۵ بامداد به وقت محلی، محدودیت‌های پروازی را اعلام کرده بودند و پنج دقیقه بعد، محدودیت‌هایی نیز برای تردد دریایی برقرار کردند. هر دو محدودیت ساعت ۷:۴۳ صبح لغو شدند.

ارتش فنلاند اعلام کرد که اعمال چنین محدودیت‌هایی با هدف حفاظت از افراد غیرنظامی و فراهم کردن امکان فعالیت ایمن نیرو‌های مسئول در صورت نیاز به رهگیری پهپاد‌ها انجام می‌شود.

به گزارش شبکه یله، فنلاند در طول سال جاری میلادی چندین بار تدابیر مشابهی را به اجرا گذاشته که معمولا با فعالیت پهپادی در خاک روسیه مرتبط بوده است.