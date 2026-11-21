سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق از تکمیل استقرار یگان‌های ارتش و پلیس انرژی عراق در منطقه جرف‌النصر خبر داد و اعلام کرد طرح جدید امنیتی، مناطق بیابانی و حاشیه‌ای این منطقه را نیز دربرمی‌گیرد.

جوان آنلاین: صباح النعمان در گفت‌و‌گو با شبکه خبری العراقیه گفت استقرار یگان‌های ارتش و پلیس انرژی در مناطق تعیین‌شده در جرف‌النصر تکمیل شده و روند جایگزینی یگان‌های امنیتی مطابق جدول زمانی پیش‌بینی‌شده در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: یگان حفاظت پلیس انرژی استقرار خود را در منطقه تکمیل کرده و مسئولیت حفاظت از خطوط و مجموعه لوله‌های انتقال نفت را برعهده گرفته است. همچنین تیپ ۳۸ ارتش عراق نیز مسئولیت بخش تعیین‌شده خود را تحویل گرفته و بخش عمده‌ای از نیرو‌های پلیس فدرال و بخشی از نیرو‌های حشد الشعبی نیز در منطقه مستقر شده‌اند.

النعمان تأکید کرد عملیات جایگزینی یگان‌های امنیتی با هماهنگی و طبق برنامه زمان‌بندی مشخص در حال اجراست و پس از تکمیل آن، مرحله بازسازی و احیای زیرساخت‌های منطقه جرف‌النصر آغاز خواهد شد.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق با اشاره به افتتاح مقر فرماندهی و کنترل جرف‌النصر گفت: این عملیات از روز گذشته و در اجرای دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح آغاز شده و فرمانده مقر و دو معاون وی نیز مأموریت نظارت بر توزیع و جایگزینی یگان‌های امنیتی را آغاز کرده‌اند. این روند با نظارت مستقیم دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح انجام می‌شود.

النعمان همچنین از تغییر در نقشه استقرار نیرو‌های امنیتی خبر داد و تصریح کرد: طرح جدید شامل گسترش حوزه مسئولیت نیرو‌های امنیتی به سراسر منطقه جرف‌النصر، مناطق پیرامونی و نواحی بیابانی خواهد بود؛ از جمله مناطقی که پیش‌تر تحت پوشش امنیتی قرار نداشتند. هدف از این اقدام، تأمین امنیت کامل منطقه و فراهم کردن مقدمات اجرای پروژه‌های خدماتی و بازگشایی راه‌های اصلی ارتباطی با استان‌های همجوار است.

وی درباره سازوکار جایگزینی نیرو‌ها نیز توضیح داد این فرایند بر اساس ضوابط مشخص و با جایگزینی منظم گردان‌ها و مقر‌های تیپ‌ها انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هر گردان مسئولیت منطقه تحت پوشش گردان قبلی را برعهده می‌گیرد.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در پایان با تأکید بر اینکه تنوع یگان‌های نیرو‌های مسلح یکی از نقاط قوت این ساختار است، گفت: مقر فرماندهی و کنترل جرف‌النصر متشکل از یگان‌هایی از ارتش، پلیس فدرال و حشد الشعبی است که همگی تحت فرماندهی و کنترل واحد فعالیت می‌کنند تا توانایی تأمین امنیت و تثبیت کنترل بر منطقه افزایش یابد.