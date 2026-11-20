محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل پیکان از داوری گله کرد: در ۲ صحنه بازی گله‌مند هستم، این میسئله دارد پرسپولیس را اذیت می‌کند، اینکه یک زمان داور تصمیم می‌گیرد، VAR رد می‌کند، یا ... نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتد یک خطا از بیفوما گرفته می‌شود که گل پرسپولیس را مردود می‌کند و آن طرف خطای مشابه و شارژ علیپور خطا گرفته نمی‌شود/ از داوران میخواهم در بازی‌های پرسپولیس آرامش بیشتری داشته باشند/ بازی تیم‌های حساس و بزرگ و پرطرفدار متفاوت است، داوران کمی در دادن کارت زرد خساست به خرج دهند، این خم‌های بازی را قطع نکنند و سرعت بازی را نگیرند/ بحث محمودی بعد از استوری خودش و صحبت‌های مدیرعامل تمام شد، اقدامات انجام شده باشگاه‌ها در خصوص این بازیکن با حسن‌نیت تمام بود،اون ماجرا یک مسئله کلان مدیریتی بود/

محسن خلیلی سرپرست پرسپولیس: قدرشناسی بیرانوند از پرسپولیس بعد از کسب عنوان بهترین مرد سال آسیا نشان داد که او متوجه شده قدردانی در فوتبال تا چه اندازه مهم است