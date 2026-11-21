مدیرستاد نوسازی ناوگان گفت: سهم تاکسی‌های فرسوده به ۶ گواهی افزایش یافته و مالکان برای جایگزینی تاکسی‌های خود با خودرو‌های برقی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وام بدون سود دریافت می‌کنند.

جوان آنلاین: محمدصادق حاتمی با اشاره به اینکه در آئین نامه قبلی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو برای اسقاط و جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با بنزینی و برقی، ۴ گواهی اسقاط محاسبه می‌شد، اظهار کرد: در حال حاضر با اصلاح جدید آدین نامه، ۶ گواهی اسقاط برای تاکسی‌های فرسوده در نظر گرفته شده است که در صورت جایگزینی برای صاحبان تاکسی‌های فرسوده، محاسبه می‌شود.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: اگر شخصی به عنوان سرمایه گذار اقدام به جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با برقی کند، گواهی اسقاط به وی تعلق می‌گیرد و اگر سرمایه گذار نباشد مبلغ گواهی اسقاط برای صاحب تاکسی فرسوده محاسبه می‌شود.

حاتمی در مصاحبه تلویزیونی افزود: در حال حاضر شهرداری تهران، سرمایه گذار طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با برقی است بنابراین گواهی اسقاط در اختیار شهرداری تهران است.

وی درباره تفاوت تسهیلات ارائه شده به تاکسی‌های دوگانه سوز با برقی، گفت: در صورتی که تاکسی فرسوده با برقی جایگزین شود تسهیلات یک میلیارد و دویست میلیون تومانی با نرخ سود صفر درصد به مالک تاکسی فرسوده تعلق می‌گیرد، اما برای تاکسی‌های دوگانه سوز، تسهیلات یک میلیارد تومانی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت هر دو ۶۰ ماهه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مبلغ ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بسته به نوع خودرو و کیفیت لوازم مصرفی خودرو به عنوان بهاء لاشه خودرو برای صاحبان تاکسی‌های فرسوده محاسبه می‌شود.

به گفته حاتمی، طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با دوگانه سوز و برقی در شهر‌های تهران، اصفهان و مشهد در حال اجراست؛ هم اکنون تسهیلات طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با برقی، به هزار و ۷۰۰ نفر پرداخت شده است و هزار و ۳۵۰ نفر تاکسی‌های خود را دریافت کرده‌اند و برای مابقی تحویل تاکسی ها، شهرداری تهرای پیگیری می‌کند.

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۲۲۵ نفر برای دریافت تسهیلات جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با دوگانه سوز به شبکه بانکی کشور معرفی شده‌اند، افزود: به هزار و ۳۵۰ نفر تاکسی دوگانه سوز تحویل داده شده است.