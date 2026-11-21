ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ، حلقه اطرافیان همسرش را بله‌قربان‌گو‌هایی نامید که صرفاً با او موافقت می‌کنند.

جوان آنلاین: ملانیا ترامپ، همسر رئیس دولت تروریستی آمریکا در مجموعه تلویزیونی جدید خود از آنچه حلقه اطراف دونالد ترامپ را احاطه کرده، انتقاد کرد و گفت افراد زیادی در اطراف رئیس‌جمهور حضور دارند که صرفاً با او موافقت می‌کنند و این وضعیت درست نیست.

به گزارش تسنیم، به گزارش تلگراف، ملانیا ترامپ در این مجموعه که دو قسمت نخست آن روز جمعه از سوی آمازون منتشر شد، گفت: برخلاف بسیاری از اطرافیان همسرش، او حقیقت را به دونالد ترامپ می‌گوید و در صورت مخالفت با دیدگاه‌هایش نیز موضع خود را حفظ می‌کند.

ملانیا همچنین مدعی شد پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، برخی بانک‌ها به دلایل سیاسی از همکاری تجاری با او خودداری کردند.

انتشار این مجموعه در حالی است که کارگردان آن، برت راتنر، به دلیل انتشار تصاویری از حضورش در کنار جفری اپستین با پرسش‌هایی روبه‌رو شده است.