صاحبان مشاغل تا پایان امروز شنبه فرصت دارند با تایید فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکالیف مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را انجام دهند.

جوان آنلاین: سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیان مشمول تا پایان امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فرم مالیات مقطوع خود را مشاهده و تایید کنند.

به گزارش مهر، همچنین افرادی که مبلغ مالیات تعیین‌شده را نمی‌پذیرند، باید در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی ارایه دهند.

طبق اعلام این سازمان، مودیان تا پایان امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند با تایید مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۴ محل هزینه‌کرد مالیات خود را در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» انتخاب و در تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور مشارکت کنند.