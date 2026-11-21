جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، شورای صلح غزه به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد که اگر رژیم صهیونیستی همچنان در مسیر اجرای تعهدات خود ذیل طرح پایان جنگ کارشکنی کند، از مأموریت خود در نوار غزه کناره‌گیری خواهد کرد و این پرونده را به سازمان ملل بازخواهد گرداند.

به گزارش مهر، منابع خبری تصریح کردند که این تحول نشان‌دهنده بالا گرفتن اختلافات میان این شورا و تل آویو است و پرسش‌های جدی را درباره آینده اداره غزه و روند بازسازی مطرح می‌کند.

جاش گرونباوم، مشاور ارشد شورای صلح غزه در گفتگویی با وب‌سایت اسرائیلی «واینت»، جریان‌هایی در درون کابینه نتانیاهو را به سنگ‌اندازی در مسیر انتقال به مرحله بعدی طرح ترامپ متهم کرد، آن هم در حالی که انتخابات این رژیم به پایان رسیده است و شورا امیدوار بود با پشت سر گذاشتن آن، راه برای پیشرفت هموار شود.

گرونباوم هشدار داد: در صورتی که سران تل آویو از تعهدات خود عقب‌نشینی کنند، این احتمال وجود دارد که مدیریت پرونده دوباره به سازمان ملل واگذار شود یا تعیین سیاست آمریکا در قبال غزه به دولت بعدی در واشنگتن سپرده شود.

این در حالی است که اختلاف بر سر سازوکار‌های اجرایی مانع از دستیابی به پیشرفت ملموس شده است به طوری که حماس در ۳۰ ژوئیه با طرح پیشنهادی شورا برای خلع سلاح موافقت کرد، اما نتانیاهو این پیشنهاد را فاقد شرایط و الزامات مورد نظر تل آویو دانست.

در همین ارتباط «ناداو ایال»، روزنامه‌نگار اسرائیلی، از سندی پرده برداشت که مقامات شورای صلح به طرف اسرائیلی ارائه و پنج سناریو برای آینده غزه را در صورت کناره‌گیری این شورا از مأموریتش تشریح کرده‌اند.

این پنج سناریوی جایگزین شامل انتقال مسئولیت به چارچوبی تحت نظارت سازمان ملل متحد و شورای امنیت با احتمال ایفای نقش آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی «آنروا»، واگذاری پرونده به دولت بعدی آمریکا که ممکن است سیاستی متفاوت از طرح ترامپ در پیش گیرد، سپردن مسئولیت اداره نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین، تداوم مدیریت غزه توسط جنبش حماس در نبود یک مرجع جایگزین و در نهایت پذیرش مسئولیت کامل نیاز‌های بشردوستانه، اداری و هزینه‌های مدیریت این باریکه از سوی تل آویو است.

این در حالی است که با نزدیک شدن زمستان و آسیب‌پذیر شدن اردوگاه‌های آوارگان در برابر سیل، در بحبوحه کمبود سرپناه و لوازم مورد نیاز برای بهبود شرایط زندگی، فشار بر شورای صلح افزایش می‌یابد.

گرونباوم همچنین با توجه به تغییر فضای سیاسی در واشنگتن پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نسبت به کاهش فرصت سیاسی برای اجرای طرح ترامپ هشدار داد.

در حالی که هیچ تصمیم رسمی برای کنار گذاشتن ماموریت شورای صلح گرفته نشده است، پیشنهاد گزینه‌های جایگزین برای مدیریت غزه، نشان‌دهنده میزان موانع پیش روی طرح آمریکا بیش از یک سال پس از اعلام آتش‌بس است.

اختلاف نظر دیگر به نحوه اجرای طرح ترامپ محدود نمی‌شود، بلکه به احتمال باقی ماندن نهادی که وظیفه اجرای آن را بر عهده دارد و اینکه در صورت تصمیم به ترک این ماموریت، چه کسی مسئولیت مدیریت نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت، گسترش یافته است.

این هشدار جدید چند روز پس از آن منتشر می‌شود که شورای صلح سازمان ملل متحد گزارشی را به شورای امنیت ارائه کرد و در آن نسبت به فروپاشی احتمالی آتش‌بس هشدار داد.