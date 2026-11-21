یک رسانه صهیونیستی نوشت که استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی چین در شبه‌جزیره سینا، نگرانی‌هایی را در تل‌آویو درباره تغییر موازنه نظامی منطقه و محدود شدن آزادی عمل نیروی هوایی این رژیم ایجاد کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از روسیا الیوم، پایگاه صهیونیستی «ناتسیف نت» گزارش داد که استقرار احتمالی سامانه‌های پدافند هوایی چین از نوع «HQ-۹ B» در شبه‌جزیره سینا، نشان‌دهنده تغییر رویکرد تسلیحاتی مصر و گسترش همکاری‌های نظامی قاهره و پکن است.

بر اساس این گزارش، محدودیت‌های آمریکا و کشور‌های اروپایی در فروش تسلیحات پیشرفته به مصر، در کنار تأخیر روسیه در تحویل سامانه‌های دفاعی، قاهره را به سمت چین سوق داده است. همکاری‌های دو کشور علاوه بر سامانه‌های پدافندی، رزمایش‌های هوایی مشترک، تولید پهپاد و بررسی خرید جنگنده‌های چینی را نیز شامل می‌شود.

این رسانه گزارش داد که مصر با تقویت توان دفاعی خود در مرز‌های شرقی، به دنبال افزایش بازدارندگی در برابر احتمال گسترش درگیری‌ها و کوچ اجباری فلسطینی‌ها به سینا است؛ موضوعی که قاهره آن را خط قرمز خود می‌داند.

ناتسیف نت با اشاره به اینکه برد سامانه HQ-۹ B بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود، گزارش داد که استقرار آن در شمال سینا می‌تواند بخش‌هایی از حریم هوایی جنوب سرزمین‌های اشغالی، نوار غزه و پایگاه‌های هوایی رژیم صهیونیستی را تحت پوشش قرار دهد و آزادی عمل نیروی هوایی این رژیم را محدود کند.

این پایگاه همچنین با اشاره به محدودیت‌های نظامی پیش‌بینی‌شده در پیمان صلح مصر و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۹، درباره پیامد‌های امنیتی استقرار سامانه‌های راهبردی در سینا و احتمال بروز اختلاف میان قاهره، تل‌آویو و واشنگتن هشدار داد.