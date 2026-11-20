کریم باقری مربی پرسپولیس در توضیح مچ بند ایران که سال‌هاست در دست داد: اجازه بدید قبل از هرچیز تبریک بگویم به بیرانوند بابت انتخابش به عنوان بهترین بازیکن مرد آسیا. به لحاظ فنی مستحق این موفقیت را داشت و امیدوارم این راه را ادامه دهد اما به عنوان برادر بزرگتر به او می‌گویم هوای تماشاگران را داشته باشد چون هر اندازه هم جام بگیریم این موفقیت‌ها تمام می‌شود اما ما قرار است در جامعه‌ با این مردم زندگی کنیم/ در خصوص این مچ بند هم تقریبا ۱۵ سالی است که به عنوان یک یادگاری از طرف یکی از نزدیکانم دارم و خب پرچم ایران است دیگر/ ما ایرانی هستیم، ایران و مردم ایران را دوست داریم/ این مردم ولی نعمت ما هستند/ در این شرایط که مردم به ورزشگاه‌ها می‌آیند و ما را تشویق می‌کنند خودش خیلی است و باید شکرگذار مردم باشیم/ فرقی نمی‌کند چه من، چه امثال من و بیرانوند و هرکسی در این فوتبال است باید احترام هواداران و تماشاگران خود را داشته باشیم و از طرف خودم و پرسپولیس می‌گویم که تمام تلاش خود را می‌کنیم برای خوشحالی آنها.