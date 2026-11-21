جوان آنلاین: به نقل از فایننشال‌تایمز، کاهش جریان نفت از تنگه هرمز نشان می‌دهد تنش‌های اخیر بر صادرات نفت از این مسیر تأثیر گذاشته است.

به گزارش مهر، خورخه لئون، رئیس بخش تحلیل ژئوپلیتیک مؤسسه پژوهشی ریستاد انرژی گفت به طور متوسط روزانه یک تا یک‌ونیم حمله به کشتی‌ها انجام می‌شود و بسیاری از این حملات رسانه‌ای نمی‌شوند.

وی هشدار داد در صورت ادامه این روند، مشکلات جدی در دسترسی به کشتی‌های نفتکش ایجاد خواهد شد و ممکن است طی دو تا سه ماه آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

یکی از مدیران صنعت نفتکش نیز توضیح داد کشتی‌های آسیب‌دیده برای خروج از منطقه باید تعمیر شوند؛ فرایندی که مستلزم تخلیه محموله، پاک‌سازی مخازن و فراهم کردن امکانات تعمیراتی است.

به گفته وی، تعمیر خسارت‌های جزئی ممکن است کمتر از یک هفته زمان ببرد، اما آسیب به پل فرماندهی یا موتورخانه کشتی می‌تواند این فرایند را بسیار طولانی‌تر کند.