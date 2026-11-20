کریم باقری مربی پرسپولیس بعد از برتری ۳ برصفر مقابل پیکان در پاسخ به خبرنگار جوان : دنبال بازی خوب هم هستیم اما در وهله اول دنبال کسب نتیجه هستیم.

پرسپولیس باشگه پرطرفداری است و همینطوری هم حاشیه دارد وای به وقتی که در خانه هم ببازیم. باخت را توجیح نمیکنم، باخت های بدی آوردیم اما از تماشاگران پرسپولیس میخواهم مثل زمان برانکو پشت تیم باشند و ما را حمایت کنند

کریم باقری مربی پرسپولیس و دستیار پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل پیکان در ورزشگاه شهدای شهرقدس: بعد از باخت مقابل فجر برایمان مهم بود که بتوانیم بازی با پیکان را ببریم/ تبریک میگم به هواداران پرسپولیس که باتوجه به حواشی اخیر توانستیم با کسب ۳ امتیاز این بازی به صدر جدول برگردیم/ خیلی مهم است که هواداران پرسپولیس مثل همیشه پشت ما بایستند