کریم باقری مربی پرسپولیس بعد از برتری ۳ برصفر مقابل پیکان در پاسخ به خبرنگار جوان : دنبال بازی خوب هم هستیم اما در وهله اول دنبال کسب نتیجه هستیم.
پرسپولیس باشگه پرطرفداری است و همینطوری هم حاشیه دارد وای به وقتی که در خانه هم ببازیم. باخت را توجیح نمیکنم، باخت های بدی آوردیم اما از تماشاگران پرسپولیس میخواهم مثل زمان برانکو پشت تیم باشند و ما را حمایت کنند
کریم باقری مربی پرسپولیس و دستیار پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل پیکان در ورزشگاه شهدای شهرقدس: بعد از باخت مقابل فجر برایمان مهم بود که بتوانیم بازی با پیکان را ببریم/ تبریک میگم به هواداران پرسپولیس که باتوجه به حواشی اخیر توانستیم با کسب ۳ امتیاز این بازی به صدر جدول برگردیم/ خیلی مهم است که هواداران پرسپولیس مثل همیشه پشت ما بایستند
کریم باقری، دستیار تارتار در پاسخ به انتقاد عجیب کاویانپور، مدیرفنی آکادمی و مسئول استعدادیابی این باشگاه پرسپولیس: معتقدم همه، از پیشکسوتان گرفته تا خبرنگاران و هواداران آزاد هستند نظرات خود را بیان کنند. همیشه که قرار نیست همه تعریف و تمجید کنند، گاهی هم برخی انتقاد میکنند. من هم همیشه سعی میکنم انتقادات را بپذیرم و از دوستان هم میخواهم انتقادی هست بگویند. به همین دلیل از کاویانپور هم ناراحت نشدم. در رابطه با خودم اما عرض کنم، کسی که نمیتواند سرخود جایی کار کند، من هم اگر چندسال است که در پرسپولیس هستم به خواست خود مربیان بوده، من چه زمان برانکو چه دایی چه تارتار و هر سرمربی دیگری گفتم رودربایستی را کنار بگذارید برای ادامه یا عدم همکاری که خودشان خواستند با من کار کنند. شاید فردا این کادر دیگر نخواهد با من کار کند، مشکلی نیست و میپذیرم و میروم اما مثل طرفداران همیشه حامی و پشت تیم هستم و خواهم بود.