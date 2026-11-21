جوان آنلاین: اواسط تیر سال ۱۳۹۹ بود. در یکی از روز‌های گرم تابستان، خبر مرگ مشکوک زن جوانی در محله نازی‌آباد به من اعلام شد. مأموران کلانتری گزارش داده بودند، زنی در خانه‌اش جان باخته و بررسی‌های اولیه احتمال گازگرفتگی را مطرح می‌کند. در نگاه نخست، ماجرا می‌توانست یک حادثه تلخ باشد، اما تجربه به من آموخته بود که در پرونده‌های مرگ مشکوک نباید به نخستین فرضیه‌ها اعتماد کرد. دستور دادم جسد برای بررسی دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل تا علت واقعی مرگ مشخص شود. منتظر نتیجه بودیم تا اینکه گزارش پزشکی قانونی رسید. آنچه در گزارش آمده بود، همه فرضیه‌های اولیه را تغییر داد. زن جوان بر اثر گازگرفتگی جان نداده بود، او با فشار روی عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده بود. از همان لحظه، پرونده رنگ دیگری گرفت. باید می‌فهمیدیم چه کسی وارد خانه شده و چرا جان این زن را گرفته است.



قاتلی از میان آشنایان

وقتی تحقیقات صحنه جرم را بررسی کردیم، یک نکته توجهم را جلب کرد. در ورودی خانه سالم بود و هیچ نشانه‌ای از تخریب قفل یا ورود اجباری وجود نداشت. این موضوع احتمال دست داشتن فردی آشنا را تقویت می‌کرد. کسی که مقتول به او اعتماد داشت و بدون نگرانی در را به رویش باز می‌کرد.

در ادامه بررسی‌ها متوجه شدم برادرزاده مقتول رفت‌وآمد زیادی به خانه عمه‌اش داشته است. همین موضوع باعث شد، تحقیقات را روی او متمرکز کنم. پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی سرنخ‌ها، پسر جوان بازداشت شد.

در جریان بازجویی‌ها، سرانجام پرده از راز جنایت برداشته شد و به قتل عمه‌اش اعتراف کرد.

کینه‌ای که از سال‌ها قبل شکل گرفته بود

وقتی از او درباره انگیزه قتل پرسیدم، صحبت‌هایش به اختلافات قدیمی خانوادگی کشیده شد. می‌گفت پدربزرگش پیش از مرگ، تمام اموال و دارایی‌هایش را فروخته و در اختیار عمویش قرار داده، در حالی که پدر او به دلیل معلولیت جسمی شرایط مناسبی نداشت و از آن ثروت سهمی نبرده بود، اما ماجرای زندگی‌اش به اختلافات ارث و میراث محدود نمی‌شد. مدتی قبل با دختری در فضای مجازی آشنا شده بود. برای اینکه نظر او را جلب کند، خودش را پسری متمول معرفی کرده و حتی برای قرار‌های ملاقات، خودرو‌های لوکس کرایه می‌کرده تا دختر تصور کند با جوانی ثروتمند روبه‌روست. این نمایش دوام نیاورده بود. وقتی دختر متوجه وضعیت واقعی مالی او شد، رابطه را قطع کرد و حتی شماره تلفنش را مسدود کرد.

پسر جوان در بازجویی‌ها گفت: از این اتفاق به‌شدت ناراحت شده و احساس می‌کرد همه چیز را در زندگی باخته است. او که از یک سو نسبت به پدربزرگ و عمویش کینه داشت و از سوی دیگر شکست عاطفی را تجربه کرده به مصرف قرص اکس روی آورده بود.

یک سیلی و چند لحظه جنون

وقتی از او خواستیم جزئیات شب حادثه را توضیح دهد، گفت: شب قبل از قتل به خانه عمه‌اش رفته است. فردای آن روز، دوباره صحبت از اختلافات خانوادگی به میان آمد و او شروع به ناسزاگویی به پدربزرگ و عمویش کرده است. عمه‌اش که از شنیدن توهین به پدر و برادرش عصبانی شده بود به او سیلی زده بود. همین واکنش، آتش خشم پسر جوان را شعله‌ور کرده بود. او در ادامه اعترافاتش گفت: «من آن روز اصلاً حال طبیعی نداشتم. قرص هم مصرف کرده بودم. وقتی عمه‌ام به صورتم سیلی زد، عصبانی شدم و ناگهان دستم را روی گلویش گذاشتم. آنقدر فشار دادم که دیگر نتوانست نفس بکشد. من ورزشکار بودم و بوکس کار می‌کردم. دست‌های قدرتمندی داشتم و همین باعث شد عمه‌ام جانش را از دست بدهد.»

پسر جوان در حالی این حرف‌ها را می‌زد که به‌شدت گریه می‌کرد. مدام تکرار می‌کرد عمه‌اش زن مهربانی بوده و از کودکی دوستش داشته است. باورش نمی‌شد زنی را که همیشه با او رابطه خوبی داشته، به دست خودش کشته باشد.

نقشه‌ای برای فریب پلیس

متهم توضیح داد: وقتی متوجه مرگ عمه‌اش شده، به جای آنکه ماجرا را گزارش کند، تصمیم گرفته صحنه‌سازی کند. شیر گاز را باز گذاشته بود تا وقتی مأموران وارد خانه می‌شوند، تصور کنند زن جوان بر اثر گازگرفتگی جان باخته است.

او فکر می‌کرد با این ترفند می‌تواند جنایت را پنهان کند و کسی به او مشکوک نشود، اما غافل از اینکه بررسی‌های پزشکی قانونی، حقیقت را آشکار خواهد کرد. همان آزمایش‌هایی که در ابتدای پرونده دستور انجامش را داده بودیم، نخستین نقشه او را نقش بر آب کرد.