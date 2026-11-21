جوان آنلاین: فضل الله رنجبر، نماینده مجلس معتقد است سرعت بخشیدن به انجام کار‌ها در گمرکات، رساندن مدت زمان بررسی محموله‌های ترانزیتی در کمتر از دو ساعت و انجام ترخیص کالا‌ها در کمتر از ۷۲ساعت با مصوبه حمل یکسره کالا به لحاظ بهبود فضای اقتصادی کشور اثر خوبی دارد و باعث می‌شود که در تأمین کالا‌های اساسی کشور به مشکل نخوریم و وقتی کالا‌ها سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شوند، هم قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و هم سرمایه تجار سریع‌تر به گردش در می‌آید.



مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «حمل یکسره کالا» که به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب رسیده، گامی برای روانسازی تجارت است که با هدف کاهش زمان بررسی محموله‌ها و تسریع در ترخیص کالاها، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، امنیت غذایی و دسترسی به کالا‌های اساسی را تضمین کند. یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح نظام تجارت خارجی کشور، کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی و ترخیص کالا در مبادی ورودی و خروجی است. در همین راستا، تصویب و پیگیری اجرای سازوکار «حمل یکسره کالا» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را می‌توان گامی مؤثر در جهت تسهیل تجارت و رفع موانع لجستیکی دانست. به این ترتیب با تصویب و اجرایی شدن حمل یکسره کالا از سوی گمرک؛ می‌توان شاهد کاهش زمان و هزینه جابه‌جایی و ترخیص کالا در مبادی ورودی و خروجی کالا بود که موجب تحول در تجارت خارجی کشور و تقویت جایگاه ترانزیتی ایران در کنار رسیدن سریع کالا به بازار‌های مصرف خواهد شد و به زعم کارشناسان این سیاست با فراهم کردن امکان انتقال مستقیم کالا از مبدأ ورود به مقصد نهایی یا گمرک داخلی، بدون تخلیه و انبارش غیرضروری در مبادی ورودی، از شکل‌گیری توقف‌های طولانی و هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند. اهمیت این تصمیم در شرایطی دوچندان می‌شود که اقتصاد کشور برای تأمین پایدار کالا‌های اساسی، مواد اولیه و نهاده‌های تولید، نیازمند سرعت و انعطاف بیشتری در زنجیره تأمین است و تأخیر در انتقال و ترخیص کالا می‌تواند هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و نگهداری را افزایش دهد و در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا و فشار بر تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل شود. حمل یکسره با کاهش مراحل غیرضروری جابه‌جایی، محدود کردن توقف کالا در بنادر و گمرکات و تسریع انتقال محموله‌ها به مراکز مصرف و تولید، می‌تواند به بهبود جریان تأمین و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک کند. از سوی دیگر، اجرای این سیاست صرفاً یک اقدام اجرایی در حوزه گمرک نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان ارتقای رقابت‌پذیری تجارت خارجی و تقویت جایگاه ترانزیتی ایران به شمار می‌رود. کاهش زمان ماندگاری کالا در مبادی ورودی، کاهش هزینه‌های لجستیکی و حذف تشریفات تکراری، مزیت عملیاتی مهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و می‌تواند مسیر‌های تجاری ایران را برای صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل جذاب‌تر سازد. در اقتصادی که موقعیت جغرافیایی یکی از مزیت‌های راهبردی آن است، تبدیل این ظرفیت به درآمد و ارزش افزوده، مستلزم اصلاح فرایند‌ها و تسهیل عبور کالا در کریدور‌های تجاری است.

البته تحقق کامل اهداف حمل یکسره کالا به هماهنگی مستمر میان گمرک، دستگاه‌های قرنطینه‌ای، بنادر، شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر نهاد‌های مسئول وابسته است. تسریع در تبادل اطلاعات، انجام به‌موقع کنترل‌های ضروری و جلوگیری از توقف محموله‌ها به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌ها باید در اولویت اجرای این سیاست قرار گیرد. اقدام وزارت اقتصاد و گمرک در تصویب و پیگیری این سازوکار، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که اجرای آن در همه مبادی مشمول به‌صورت منسجم دنبال شود؛ چراکه کاهش رسوب کالا، حمایت از تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و تقویت ترانزیت، همگی از منافع مستقیم اصلاح فرآیند‌های گمرکی و حرکت به سمت تجارت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر هستند.

زمینه‌ساز تسهیل تجارت خارجی و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور

فضل‌الله رنجبر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» در خصوص تصویب مصوبه حمل یکسره کالا تصریح کرد: یکی از مشکلات کشور ما عدم تسهیلگری در کار‌ها و عدم روانسازی است. برخی مقررات دست‌وپاگیر داریم که مانع سرعت بخشیدن به کار‌ها می‌شود. مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب رسید، مبنی بر حمل یکسره کالا‌ها اقدام بسیار خوبی در راستای تسهیل امور واردات و صادرات و امور ترانزیتی کشور است. وی ادامه داد: اجرای مصوبه مورد بحث به لحاظ بهبود فضای اقتصادی کشور اثر خوبی دارد. رضایتمندی فعالان اقتصادی را بالا می‌برد. برخی فعالان اقتصادی می‌توانند در تأمین کالا‌های اساسی کشور نقش اساسی داشته باشند، اما به خاطر مقررات دست‌وپاگیر و بروکراسی عریض و طویل گمرکات از کار باز مانده‌اند. این‌طور اقدامات تسهیلگرانه مانند اجرای مصوبه حمل یکسره کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرعت بخشیدن به انجام کار‌ها در گمرکات، رساندن مدت زمان بررسی محموله‌های ترانزیتی در کمتر از ۲ ساعت و انجام ترخیص کالا‌ها در کمتر از ۷۲ ساعت باعث می‌شود که در تأمین کالا‌های اساسی کشور به مشکل نخوریم. وقتی کالا‌ها سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شوند، هم قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و هم سرمایه تجار سریع‌تر به گردش در می‌آید. رنجبر در تشریح مزیت‌های بین‌المللی این طرح گفت: با اجرای این مصوبه، تقویت جایگاه ترانزیتی کشور محقق می‌شود. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب دارد، می‌تواند به عنوان یک هاب ترانزیتی امن و سریع در منطقه شناخته شود. وقتی زمان و هزینه ترانزیت کاهش پیدا کند، رضایتمندی طرف خارجی نیز ایجاد می‌شود و کشور‌های همسایه و شرکای تجاری، مسیر ایران را برای عبور کالا‌های خود با اطمینان بیشتری انتخاب می‌کنند. این امر علاوه بر درآمدزایی ارزی، امنیت اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور را در منطقه ارتقا می‌دهد.

وی در پایان گفت: اگر ما بتوانیم موانع دست‌وپاگیر داخلی را کنار بگذاریم و با تکیه بر توان داخلی و ابزار‌های هوشمند، تجارت و نظام مالی را روانسازی کنیم، اقتصاد کشور در برابر هرگونه فشار خارجی مقاوم خواهد شد و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تولید و رفاه مردم خواهیم بود و مصوبه حمل یکسره کالا دقیقاً در راستای همین اهداف و تسهیل تجارت خارجی و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور است.