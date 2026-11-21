جوان آنلاین: مذاکرات سازمان ملل درباره تنظیم مقررات سلاح‌هایی که با نظارت اندک یا بدون نظارت انسانی فعالیت می‌کنند، روز شنبه با توافق کشورها برای ادامه گفت‌وگوها و تدوین مقررات جدید طی دو سال آینده به پایان رسید.

حدود ۱۰۰ کشور از تدوین مقررات الزام‌آور حقوقی در این زمینه حمایت کردند، اما برخی تولیدکنندگان تسلیحات از جمله آمریکا، روسیه و رژیم صهیونیستی با آن مخالفت کردند. در نتیجه، توافق نهایی مشخص نکرد که اقدامات آینده الزام‌آور خواهند بود یا خیر.

کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های متعارف از روز دوشنبه در ژنو گرد هم آمده بودند تا درباره افزایش نگرانی‌ها از کاربرد سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار مرگبار در درگیری‌هایی از جمله اوکراین، سودان و خاورمیانه گفت‌وگو کنند.

ژولین تونی، رئیس سوئیسی نشست، این توافق را پس از بیش از ۱۰ سال گفت‌وگو، دستاوردی مهم در زمینه خلع سلاح بشردوستانه توصیف کرد و گفت این نتیجه نشان می‌دهد دیپلماسی چندجانبه حتی در جهان به‌شدت دوقطبی امروز نیز می‌تواند به نتایج ملموس برسد.

با این حال، بسیاری از گروه‌های حقوق بشری از نتیجه مذاکرات انتقاد کردند و هشدار دادند که پیشرفت فناوری ممکن است از روند دیپلماسی پیشی بگیرد.

نیکول فان رویین، مدیر اجرایی ائتلاف «توقف ربات‌های قاتل»، گفت به تأخیر انداختن تدوین یک سند الزام‌آور حقوقی، غیرنظامیان و بشریت را در معرض خطر قرار می‌دهد.

برخی ناظران و مقام‌های نظامی پیشین نیز معتقدند کشورها باید امکان آغاز روندی تازه خارج از چارچوب کنونی سازمان ملل را بررسی کنند؛ زیرا در ساختار فعلی، تصویب هر تصمیمی به توافق اجماعی همه ۱۲۸ کشور عضو نیاز دارد.