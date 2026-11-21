فرمانده‌ کل سپاه با اشاره به اعتراف دبیرکل ناتو درباره انجام ۵ هزار پرواز از سوی کشورهای عضو این پیمان گفت: اتفاقاتی که برای دشمنان ما رخ می‌دهد، تازه ابتدای کار است و ذلت و زبونی بی‌اندازه آنها را خواهیم دید.

جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه بازدید از شهر موشکی نیروی هوافضا با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو درباره انجام ۵ هزار پرواز از سوی کشورهای عضو این پیمان اظهار کرد: شما دیدید که دبیرکل ناتو گفت ما ۵ هزار پرواز از همه کشورهای ناتو داشتیم؛ تازه این عددی است که به آن اعتراف کرده‌اند و همه آنها حضور داشتند.

به گزارش فارس، وی با اشاره به آیه «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» گفت: به اذن خدا، اتفاقاتی که برای دشمنان ما می‌افتد، تازه ابتدای کار است. ذلت و زبونی بی‌اندازه آنها را خواهید دید و خواهیم دید که به فضل الهی، حق بر باطل پیروز خواهد شد.

فرمانده‌کل سپاه با اشاره به آیه «لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ» افزود: خداوند اراده فرموده است که حق را محقق و باطل را از بین ببرد.