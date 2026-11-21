فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: میدان در اختیار ماست و صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم.

جوان آنلاین: سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در جریان بازدید سرلشکر احمد وحیدی فرمانده‌کل سپاه از یکی از شهرهای موشکی سپاه و رونمایی از پرتابگر جدید دو موشکی طی سخنانی تصریح کرد: نیروی هوافضا در همه ساحات مأموریتیِ خود آماده‌ی انجام فرامین فرماندهی معظم کل قوا و فرماندهی سپاه است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: توانمندی‌های ما در حد فاصل هر دو جنگ افزایش پیدا کرده و شگفتانه‌ها و محصولات کارآمدی از جنس مرعوب‌کننده و منهزم‌کننده در سازمان رزم ما شکل گرفته است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه عنوان کرد: مطمئن هستیم که با ایثارگری و از خودگذشتگی و مجاهدت رزمندگان ما، میدان در اختیار ما هست و صحنه نبرد را ما تعیین می‌کنیم.

سردار موسوی گفت: حتماً در اعمال قدرت و مقابله با تهدیدات درنگی وجود نخواهد داشت.