نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: یک نفتکش متخلف با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: قبل از ظهر امروز، یک نفتکش متخلف با وجود هشدارهای اعلام‌شده و الزامات تردد دریایی، با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری وارد منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز شده بود که در پی برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شد.

به صاحبان و متصدیان نفتکش‌ها هشدار می دهیم تردد در مناطق ممنوعه و محدوده‌های اعلام‌شده، تهدیدی جدی برای جان خدمه و امنیت شناورهاست.

🔹️مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدارها و محدودیت‌های دریانوردی بر عهده مالکان و بهره‌برداران شناورها خواهد بود.