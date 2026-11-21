معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران از ترخیص ۲ دستگاه متروباس برقی از گمرک بندرعباس خبر داد و گفت: این اتوبوس‌های ۳۰۰ نفره به‌زودی در خط یک بی‌آرتی تهران به کار گرفته می‌شوند.

جوان آنلاین: محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: تهران بزرگ‌ترین وسیله نقلیه انبوه‌بری که در حمل و نقل عمومی سطح شهر دیده بود، اتوبوس‌های ۱۸متری بودند که در خطوط بی‌آرتی تردد می‌کردند. در عین حال نخستین نسل این اتوبوس‌ها مربوط به سال‌های پایانی دهه ۸۰ است و به زودی عمر آنها از بیست سال فراتر می‌رود.

به گزارش مهر، معاون شهردار تهران تصریح کرد: ترددهای میلیونی مردم تهران در هر روز می‌طلبد که حمل و نقل انبوه‌بر، با کیفیت و روزآمدی را هدفگذاری کنیم و در این راستا موضوع استفاده از متروباس‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

هرمزی افزود: هر دستگاه متروباس بالغ بر ۳۰۰ نفر را در خود جای می‌دهد و سیستم تمام برقی آنها باعث شده لبه فناوری جهانی برای ورود به تهران انتخاب شود.

به گفته وی، به رغم محاصره دشمن و اختلالاتی که در مسیر واردات ایجاد کرده، دو دستگاه از این اتوبوس‌های جدید از گمرک بندرعباس ترخیص شده و به زودی پس از طی مراحل فنی و کارشناسی، شاهد حضور آنها در تهران و تزریق آنها به خط یک بی آرتی در مسیر ترمینال‌های شرق و غرب خواهیم بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران خاطرنشان کرد: قرارداد این متروباس‌ها شامل ۷۵ دستگاه است که به مرور وارد کشور می‌شوند تا به مسیری که برای آنها در نظر گرفته شده، تزریق شوند.