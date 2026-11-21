اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به تداوم آلودگی هوای تهران تا فردا (اول آذرماه) هشدار داد و خودداری از تردد غیرضروری را توصیه کرد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به پایداری نسبی جو و عدم وزش قابل ملاحظه بادآورده است: افزایش آلاینده‌های جوی به ویژه ذرات معلق در مناطق مرکزی و جنوبی تهران در شنبه (۳۰ آذر) و یکشنبه (۱ آذر) پیش‌بینی می‌شود.

با توجه به عدم وزش باد قابل‌ ملاحظه و پایداری جوی در روزهای یادشده، به‌ویژه در بعضی ساعات عصر و شب شنبه (۳۰ آبان) تا اوایل صبح روز یکشنبه (۱ آذر)، افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش‌بینی می‌شود و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌های جوی، هوای نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران برای تمام گروه‌ها ناسالم خواهد شد.

اداره کل هواشناسی نسبت به خودداری از کاهش ترددهای غیرضروری به ویژه برای کودکان و سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در مناطق پرتردد شهری در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها و تا حد امکان استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران فردا یک‌شنبه (۱ آذر ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و در بعضی از ساعت‌ها غبار محلی با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه ‌(۲ آذر ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری، وزش باد و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش شدید با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای درجه سانتیگراد ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.