سخنگو آتش‌نشانی استان تهران، از توسعه پهپادها و سامانه‌های هوشمند برای شناسایی حریق و رصد لحظه‌ای آتش‌نشانان در تهران خبر داد.

جوان آنلاین: جلال ملکی سخنگو آتش‌نشانی استان تهران، با اشاره به تغییر سبک زندگی، گسترش شهرنشینی و افزایش پیچیدگی حوادث در دهه‌های اخیر گفت: زندگی امروز مردم با ۴۰ یا ۵۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست؛ در گذشته تهران و سایر کلان‌شهرها وسعت و جمعیت کمتری داشتند، ساختمان‌ها عمدتاً هفت تا ۱۰ طبقه بودند و تعداد خودروها و میزان ترافیک نیز به شکل امروز نبود، اما اکنون با ساختمان‌های ۴۰ تا ۵۰ طبقه و محدودیت‌های بیشتر در دسترسی نیروهای امدادی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه نوع مواد و کالاهای مورد استفاده در زندگی روزمره نیز تغییر کرده است، افزود: در گذشته بیشتر خانه‌ها با فرش، موکت و وسایل ساده تجهیز می‌شدند، اما امروزه بسیاری از وسایل منزل از مواد نفتی و پتروشیمی ساخته شده‌اند. مبلمان، فرش‌های نایلونی، پرده‌ها، پوشاک الیاف مصنوعی و انواع افشانه‌ها، عطرها و خوشبوکننده‌ها از جمله موادی هستند که قابلیت اشتعال دارند و برخی از آن‌ها می‌توانند خطر انفجار نیز ایجاد کنند.

ملکی ادامه داد: ورود این مواد به زندگی مردم، ماهیت حوادث و نوع آتش‌سوزی‌ها را تغییر داده است؛ بنابراین سازمان‌های آتش‌نشانی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای جدید جامعه باید خود را با فناوری‌های روز منطبق کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به ورود این سازمان به حوزه فناوری‌های نوین گفت: هرچند در این زمینه همچنان عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد، اما حرکت در مسیر استفاده از فناوری آغاز شده است. حدود هشت سال پیش از یک پهپاد خارجی برای شناسایی و پایش حوادث استفاده می‌کردیم، در حالی که امروز شرکت‌ها و متخصصان داخلی توانسته‌اند نمونه‌های بومی و پیشرفته‌تری از این تجهیزات را تولید کنند.

وی با اشاره به کاربرد پهپادهای شناسایی در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی بندرعباس بیان کرد: این پهپادها امکان دریافت اطلاعات از ابعاد حریق، نوع مواد موجود در محل حادثه و شرایط گسترش آتش را فراهم می‌کنند و فرماندهان عملیات می‌توانند بر اساس تصاویر دریافتی، تاکتیک مناسب‌تری برای مهار آتش انتخاب کنند.

ملکی افزود: این تجهیزات به امکاناتی مانند تصویربرداری در شب، دوربین حرارتی، بلندگو و نورافشان مجهز هستند و استفاده از آن‌ها در آتش‌نشانی تهران در زمان ورود، تحول مهمی در توان عملیاتی سازمان ایجاد کرد. خوشبختانه امروز شرکت‌های داخلی محصولاتی پیشرفته‌تر از نمونه‌های اولیه تولید می‌کنند.

وی با اشاره به توسعه پهپادهای عملیاتی اظهار کرد: طی سه تا چهار سال گذشته حدود ۱۰ شرکت برای ارائه تجهیزات و پهپادهای عملیاتی به سازمان مراجعه کرده‌اند، اما برخی از نیازهای تخصصی آتش‌نشانی در محصولات اولیه آن‌ها تأمین نمی‌شد. اکنون بسیاری از این نواقص برطرف شده و طرح‌ها در مراحل پایانی آزمون و ارزیابی قرار دارند و امیدواریم در آینده نزدیک به تجهیزات موردنظر و استانداردهای عملیاتی خود دست پیدا کنیم.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در ادامه به راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش نیروهای عملیاتی اشاره کرد و گفت: این سامانه در بخش غرب تهران وارد مرحله بهره‌برداری شده و قرار است به‌تدریج در سایر بخش‌ها نیز توسعه پیدا کند. در این سامانه موقعیت نیروها و بی‌سیم‌های فعال در عملیات روی صفحه مانیتورینگ نمایش داده می‌شود و فرماندهان می‌توانند وضعیت نیروها را به‌صورت مستمر رصد کنند.

وی توضیح داد: در صورتی که آتش‌نشانان هنگام عملیات وارد نقاط کور شوند و امکان برقراری ارتباط مستقیم با آن‌ها وجود نداشته باشد، این سامانه کمک می‌کند موقعیت آن‌ها مشخص باشد. همچنین امکان برقراری ارتباط با ایستگاه‌های آتش‌نشانی و شنیدن مکالمات و گزارش‌های فرماندهان عملیات از طریق مرکز مانیتورینگ فراهم شده است.

ملکی همچنین از به‌کارگیری دوربین‌های متصل به تجهیزات آتش‌نشانان خبر داد و افزود: این دوربین‌ها به لباس و تجهیزات نیروهای عملیاتی متصل می‌شوند و بدون نیاز به فشردن دکمه، تصاویر محیط حادثه را برای فرماندهان ارشد مستقر در اتاق مانیتورینگ ارسال می‌کنند. همچنین امکان انتقال صدا و برقراری ارتباط صوتی دوطرفه وجود دارد.

وی با بیان اینکه این فناوری‌ها به فرماندهان ارشد امکان ارزیابی سریع‌تر شرایط حادثه را می‌دهد، گفت: فرماندهانی که در اتاق مانیتورینگ تصاویر و اطلاعات صحنه را مشاهده می‌کنند، می‌توانند پیش از درخواست فرمانده حاضر در محل، نیازهای اولیه عملیات را تشخیص دهند و تجهیزات و امکانات موردنیاز را اعزام کنند. این فناوری‌ها صرفاً برنامه‌هایی برای ۱۰ سال آینده نیستند، بلکه بخشی از آن‌ها هم‌اکنون در آتش‌نشانی تهران مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان با تأکید بر نقش متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اظهار کرد: تمام این اقدامات حاصل تلاش مهندسان، نخبگان دانشگاهی و متخصصان داخلی است و از این بابت بسیار خرسندیم. سازمان آتش‌نشانی با تمام توان آماده همکاری با دانشمندان، نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان است و از فعالان این حوزه دعوت می‌کنیم با آگاهی از نیازهای تخصصی آتش‌نشانی، برای رفع این نیازها و ارتقای سطح ایمنی شهر به ما کمک کنند.