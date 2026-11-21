جوان آنلاین: کریستن گیلیبرند، سناتور دموکرات آمریکا اعلام کرد در حال پیگیری طرحی قانونی برای جلوگیری از تأمین مالی جدید عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است؛ طرحی که در عین حال منابع لازم برای دفاع از نیروهای آمریکایی را حفظ می‌کند.

گیلیبرند با اشاره به اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز برای توقف تأمین مالی جنگ پرهزینه و بی‌پروای او علیه ایران تلاش می‌کنم.

این در حالی است که اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تأمین مالی جنگ علیه ایران و درخواست ۳۵۰ میلیارد دلاری ترامپ برای بودجه نظامی، توافق کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا را با مشکل مواجه کرده‌ است.

جمهوری‌خواهان هنوز درباره چگونگی تأمین درخواست ۳۵۰ میلیارد دلاری ترامپ برای بودجه دفاعی به توافق نرسیده‌اند. آنها در حال حاضر مذاکرات دوجانبه با دموکرات‌ها درباره طرح بودجه دفاعی ۱.۱ تریلیون دلاری را دنبال می‌کنند که تنها ۶۹ میلیارد دلار از درخواست اضافی رئیس‌جمهور را شامل می‌شود.