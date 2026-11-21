وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش وصولی‌های مالیاتی با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی بیان کرد: میزان وصولی مالیات کشور در آبان‌ماه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۰ درصدی داشته است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با اعلام رشد وصول درآمد‌های مالیاتی تأکید کرد: با وجود فشار‌های اقتصادی و تبلیغات آمریکا روند تامین درآمد‌های مالیاتی کشور ادامه دارد به‌طوری که درآمد‌های مالیاتی در ٨ ماهه امسال نسبت به هشت ماهه سال قبل ۵٨ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به فشار‌ها و تبلیغات گسترده آمریکا و وزیر خزانه‌داری این کشور برای تشویق مردم به نپرداختن مالیات افزود: میزان وصولی مالیات کشور در آبان‌ماه به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۰ درصدی داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مشارکت گسترده مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد و گفت: در حالی که سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر در این طرح مشارکت کرده بودند، امسال شمار مشارکت‌کنندگان به ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

مدنی‌زاده افزود: علاوه بر تحقق و رشد درآمد‌های مالیاتی، در چارچوب این طرح مودیان مالیاتی محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های کشور مشخص کردند؛ بطوری که اعتبار مورد نیاز ۲۰۸۳ پروژه در سال جاری از محل مشارکت مردم فراهم شده است که بیش از ۹۰۰ مدرسه نیز در میان این پروژه‌ها قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این میزان مشارکت را اقدامی قابل توجه توصیف کرد و ادامه داد: دولت در شرایط دشوار اقتصادی حمایت از کسب‌وکار‌ها را نیز در دستور کار داشته و مالیات حدود ۱۰ میلیون کسب‌وکار را مشابه سال گذشته صفر کرده است.

به گفته وی، افزایش وصول مالیات با تمرکز بر شناسایی فرار‌های مالیاتی و همراهی با کسب‌وکار‌های کوچک دنبال شده است؛ رویکردی که در کنار مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات، تصویری متفاوت از ادعای مطرح‌شده درباره توقف پرداخت مالیات در ایران ارایه می‌کند.